〈財經週報-消費趨勢〉休閒遊戲當道 鈊象帶頭力拚東南亞、歐美市場

休閒遊戲當道，鈊象帶頭遊戲股力拚東南亞、歐美市場成績斐然，董事長李柯柱（左二）與總經理江順成。 （記者張慧雯攝）

記者張慧雯／專題報導

寒假加上過年，向來是遊戲廠商旺季。（資料照）

休閒遊戲當道，國內遊戲廠商積極拓展海外市場。遊戲股股王鈊象（3293）帶頭繳出亮麗成績單後，大宇資（6111）、宇峻（3546）、隆中（6542）等陸續跟進，包括東南亞、美歐市場都有涉獵。

鈊象最早進軍美國市場取得傲人成績，去年則積極耕耘東南亞市場，成為成長幅度最高的區域，同時更進一步強化歐洲跟中南美洲市場，歐洲持續送審、取得執照，預計今年再拿到歐洲最大線上博弈市場-英國線上博弈執照，擴大歐洲市場能量。

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宇峻量身打造 搶攻美國博弈遊戲

宇峻2023年正式進軍美國，主力產品為休閒第三代產品YAAS Vegas Casino，該遊戲是繼《拉斯維加斯娛樂城》、《寶島娛樂城》後的第三款博弈遊戲，遊戲內容也將專為當地玩家量身打造。

大宇資則以「建立全球發行平台」為主軸。該公司總經理陳瑤恬表示，從去年開始，包括在巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞等中南美國家，加上原本已經發行的泰國、菲律賓、澳洲、印度、中東等，大宇資同時發行的遊戲也包含手遊及休閒博奕遊戲，包括歐洲地區也正申請執照中，目前已經發行60多個老虎機，希望可以在第一季前能夠讓40多個機台上海外至少3個大平台。

隆中成立馬爾他據點 攻歐洲市場

隆中則在去年底法說會表示，已在歐洲馬爾他設立公司，接下來將申請馬爾他線上博弈執照，並將遊戲產品依規送審，預估最快今年底可拿到執照，明年才會有具體營收貢獻，此外，今年第一季也預計於日本市場推出具備視訊功能的老虎機類型線上遊戲。

法人分析，台廠自製遊戲的客群主要以「華人」為主，過去遊戲還能授權給中國遊戲廠商，但在中國遊戲版號不易取得的情況下，近幾年收入大減，且客群大規模縮減，再加上日韓大廠積極進攻台灣市場，使得台灣遊戲廠面臨前所未見的困境，再加上鈊象轉進休閒博奕遊戲後成績斐然，使得同業競相效尤。

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