〈財經週報-消費趨勢〉新遊戲＋台北電玩展 遊戲業搶年假商機

鈊象電子參展規模最大，現場有多款街機新品。（記者張慧雯攝）

記者張慧雯／專題報導

遊戲股營收及股價表

每年1-2月遇到寒假加上過年，向來是遊戲廠商旺季，各遊戲公司新產品上線或是產品大改款，再加上年前的台北國際電玩展，福袋更是賣到搶搶滾。

新遊戲上線 帶來業績成長動能

橘子（6180）自去年12月就開始暖身，旗下《天堂M》啟動7週年系列慶祝活動、《新楓之谷》舉辦線下大型派對及改版預登活動，今年寒假更推出「救世者之樹M」。

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智冠（5478）旗下網龍（3083）指出，《吞食天地M2.0》與《吞食天地 多元宇宙》將釋出全新武將「魔悟空」，《飄流幻境Online》、《女神Online》、《黃易群俠傳M》都將有新活動，兒智冠的點數卡MyCard業務，也推出專屬儲值優惠。

宇峻（3546）則在寒假旺季及農曆年期間，推出應景「拉斯維加斯娛樂城」及「搓麻將」等休閒遊戲；傳奇（4994）自製遊戲《精靈樂章》電腦版，預計今年推出新產品，《新界神話》規畫於今年1月推出全球版。

樂意（7584）表示，旗下遊戲《新熱血江湖M》近期推出四週年歡慶活動，而MMORPG《ROM：王權之憶》則進行大規模更新，隨著寒假旺季到來，新職業與豐富活動內容有望進一步推升遊戲表現，期待帶來新一波業績成長動能。

弘煜科（6482）自製遊戲《魔競革命》預計寒假推出中文版，《伊甸騎士》也於1月推出4週年紀念祭典；紅心辣椒（4946）則宣布正式取得航海冒險手機遊戲《大航海時代：傳說》代理權，今年與玩家見面。

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