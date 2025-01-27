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抗中鷹派金融大咖巴斯 傳將入閣

2025/01/27 05:30

巴斯個人X平台帳號加註美國與台灣國旗，表明他對台灣友善的立場。（取自網路）巴斯個人X平台帳號加註美國與台灣國旗，表明他對台灣友善的立場。（取自網路）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，知情人士透露，川普政府正考慮由對中鷹派的避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）擔任財政部或國防部要職。據悉，巴斯去年十二月以來與川普團隊人士商談加入新政府事宜，多名白宮官員對他的背景與觀點印象深刻。

巴斯去年十一月接受彭博電視訪問表示，他與未來新政府有聯繫，並與準財長貝森特（Scott Bessent）認識多年。巴斯在財長人選引發討論之際，公開力挺貝森特入閣。

知情者說，巴斯是擁有市場專業的長期投資人，該背景大受財政部國內金融單位歡迎；但若他真的進入財政部而非國防部，他更可能被安排在與國際事務有關的單位。

報導指出，川普團隊尚未宣布主管財政部國際事務單位的副部長人選，該職務負責貨幣政策與國際金融，並主責外國投資委員會（CFIUS），這個由多個機關組成的委員會負責審查外國投資的國安風險。白宮發言人與巴斯沒有回應評論要求。

巴斯二○○五年以三三○○萬美元成立海曼資本，並在二○○七年美國房市崩盤前，透過做空次級抵押貸款而聞名。他一直不看好中國市場與經濟，數度表示中國對美國安全構成巨大威脅，並直言「投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法」。巴斯個人X平台帳號加註美國與台灣國旗，表明他對台灣友善的立場。

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