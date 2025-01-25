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金蛇年紅盤行情 法人：內資可望當財神

2025/01/25 05:30

台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局。（資料照，中央社）台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局。（資料照，中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕金龍年台股已封關，春節後迎接金蛇年開紅盤。根據統計，台股近十年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，但OTC指數上漲機率較高。

加權均漲幅優 OTC上漲機率高

根據CMoney統計二○一五至二○二四年十年以來開紅盤當日表現，台灣加權股價指數平均漲幅一．○三％，上漲機率八成，OTC指數平均漲幅○．七六％，上漲機率九成。進一步分析發現，二○二○年受到疫情在春節期間擴散影響，衝擊全球資本市場，台股難逃補跌壓力，兩大指數開紅盤當天重挫五至六％，若排除此一特殊事件，台灣加權股價指數、OTC指數的平均漲幅分別為一．七八％、一．五四％，OTC指數幾乎達到百分百的上漲機率。

統一投信分析，農曆春節台股休市十一天，加上美國總統川普新政的不確定因素，投資人擔憂長假期間國際市場波動、政策變化及不可預期的經濟緊急狀態，所以部分內資資金年前落袋為安、提高現金部位，待新春開年後再回流台股。台股基本面佳，AI（人工智慧）發展正在上升階段，金蛇年開紅盤行情可期。

台灣AI底氣仍在 中長線仍樂觀

展望台股後市，統一投信表示，晶圓代工龍頭上修未來五年營收的年複合成長率，且AI帶動下，今年營收有機會成長二十五％以上；台灣基本面扎實，但要留意政治面因素，川普上任後，未來波動可能加劇，但川普政策最終目標都以美國偉大為主，美國要偉大就需要台灣的AI供應鏈，台灣AI底氣仍在，中長線趨勢依然樂觀。

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