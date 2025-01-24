川普2.0來勢洶洶》美國商會調查 美企投資棄中倍增

在川普回歸白宮之際，中國美國商會的最新調查顯示，逾半的在中美企擔憂兩國關係會進一步惡化，比例創五年來最高。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在川普回歸白宮之際，中國美國商會的最新調查顯示，逾半的在中美企擔憂兩國關係會進一步惡化，比例創五年來最高；不再將中國列為全球前三大投資目的地的美企，也較二○一九年新冠疫情爆發前倍增。

逾半在中美企看壞美中關係

中國美國商會是在去年十月至十一月間對三六八家在中美企展開調查，部分調查是在川普勝選之後進行，並在川普就任後幾天發布調查結果；調查顯示，五十一％的受訪美企表示，擔憂美中關係會進一步惡化。

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中國美國商會主席柳青（Alvin Liu）表示：「以經貿關係為基礎的穩定和建設性關係，不僅對美中繁榮至關緊要，也對全球經濟穩定至關緊要。」

中國美國商會指出，地緣政治緊張、政策不確定和貿易糾紛，是在中美企的主要擔憂事項。川普在首個總統任期發動美中貿易戰，美中之間的外交善意下降，直到拜登總統任內都沒有明顯改善。

川普廿一日表示，考慮從二月一日起對中國進口商品徵收十％關稅，主要因為中國仍向墨西哥和加拿大運送芬太尼等非法合成藥物，最後流入美國。

調查顯示，近半的受訪美企仍將中國列為全球前三大投資目的地，比例大約與去年相當，但不再將中國列為全球前三大投資目的地的美國企業，相較二○一九年疫情爆發前倍增至二十一％，並較去年增加了三個百分點。

此外，約三分之一的受訪美企認為，他們在市場准入和政府採購等方面，與中國本地企業相比受到不公平對待，比例與去年調查結果基本一致，情況並未改善。

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