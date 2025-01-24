硬撐A股 中證監會下令公募基金、壽險買股

為防止中國股市繼續下跌，並因應美國總統川普可能即將實施的關稅，中國證監會等6個部委週四推出新刺激方案，包括公募基金增持A股與國有保險公司每年新增保費30%投資A股。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了防止股市繼續下跌，並因應美國總統川普可能即將實施的關稅，中國證監會等六個部委週四發布通知，要求資金主要來源為一般民眾的公募基金與大型國有保險業者提高對股市投資；分析師認為，中國A股有太多素質差、甚至作假帳的公司，不看好北京當局這個做法。

公募基金買A股每年增持10％

中國國務院新聞辦公室週四舉行「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況」記者會，與會官員包括中國證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、國家金融監督管理總局副局長肖遠企等六部委官員；吳清並公布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，要求未來三年公募基金持有A股金額每年至少增加十％，大型國營保險業者從今年起每年新增保險費的三十％用於投資A股。

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每年新增保險費30％投資股市

吳清表示，將推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於一千億元人民幣（下同，約台幣四五○○億元），並指經過幾年的發展，公募基金規模已從二○一九年的十三兆元增至去年底的三十三兆元。

資金利多失靈 中港股昨跌多漲少

儘管北京當局推出多項刺激A股的措施，但週四滬深三○○指數開高走低，收盤漲幅縮至○．三五％，香港恆生指數收跌○．三七％，恆生國企指數也跌○．二二％。

A股素質參差不齊 分析師看衰：刺激方案只有短期效果

香港睿思集團首席經濟學家洪灝表示，目前A股最大的問題是掛牌公司素質參差不齊，有太多不好的公司，甚至弄虛作假的公司，例如一些房企就有弄虛作假的情況，以至於資金不敢進場。

洪灝說，根據吳清的說法，中國證監會只是引導資金投資A股，但如果A股掛牌公司有質量問題，保險業者沒有必要去買，要買的話，也只有表現較穩定且配息較高的大型國有銀行等。

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區高級經濟學家吳卓殷認為，證監會刺激方案可能對A股市場只有短暫影響，大多數投資人現階段仍相當謹慎，投資人對中國國債等安全資產的偏愛，不可能因為最新的政策而完全逆轉。

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