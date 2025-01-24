內需續加溫 3大產業營收衝新高

去年批發、零售及餐飲營業額統計，內需三大產業全衝破歷史紀錄。（中央社資料照）

零售、餐飲連3紅 批發翻紅

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨日公布去年批發、零售及餐飲營業額統計，內需三大產業全衝破歷史紀錄，其中批發業營收十二兆九五○七億元，年增八．八％而順利翻紅，零售業營收四兆八五三○億元、餐飲業一兆三七八億元，也雙雙寫下連三年正成長。

去年十二月批發業營收一兆一七三七億元，年增十二．九％；統計處副處長黃偉傑指出，主因受惠AI（人工智慧）等新興科技需求暢旺，今年農曆春節又較上年提前，帶動年前備貨需求。

請繼續往下閱讀...

其中，機械器具批發業年增二十五．一％、藥品及化粧品批發業年增十三．五％、化學材料批發業年增十五．五％，汽機車批發業則因下游經銷商拉貨動能放緩，年減五．五％。

零售業營收達四三三二億元，年增二．九％，主因是歲末促銷、農曆春節採購商機提前發酵及保暖商品需求，布疋及服飾品零售業年增八．四％、量販店年增八．四％、便利商店年增四．九％、藥品及化粧品零售業年增八．六％、電子購物及郵購業年增三．二％、資通訊及家電設備零售業年增五．一％；僅汽機車零售業因比較基期偏高，年減一．八％。

餐飲業營收九六○億元，年增四．四％，其中餐館及飲料店分別年增四．三％及一．六％，主因是耶誕節、跨年及大巨蛋商演活動人潮推升外食需求，加上今年農曆春節較早，尾牙餐宴及年節商品販售提前展開；外燴及團膳承包業因航餐需求活絡，年增十一．一％。

黃偉傑指出，展望今年一月批發業因農曆春節假期工作天數縮減，預期營收將呈月減及年減；零售及餐飲業因歲末除舊布新、節慶贈禮及尾牙餐宴商機湧現，加以國人連假出遊升溫外食購物需求，營業額可望續增。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法