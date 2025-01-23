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中國低價鋼材侵台》中鋼工會︰課中貨反傾銷稅 不能讓步

2025/01/23 05:30

中鋼企業工會理事長陳春生。(中鋼提供）中鋼企業工會理事長陳春生。(中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕去年低價鋼材大量湧入台灣市場，引發岡山地區扣件業等中小型工廠關廠倒閉。中鋼企業工會理事長陳春生昨呼籲政府應主動積極調查，中鋼非首次提告反傾銷，台灣有上千項鋼品免稅，政府「絕對不能讓步」，應對中國進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅，並擴大公共建設、採用綠色鋼材以拯救鋼鐵業。

籲政府帶頭挺綠色鋼材

中國去年粗鋼產量十．○五億噸，為五年新低，但去年鋼鐵出口量一．一億噸，卻創二○一五年來新高；中鋼去年九月已向財政部申請反傾銷調查，目前程序仍在調查中，尚未有新進展。

陳春生表示，反傾銷調查慢沒有關係，但對中國鋼品傾銷一定不可讓步，台灣加入WTO後，鋼鐵產品免稅，導致別人一直往我們這裡倒（貨）；台灣出口卻無貿易協定保護，還要被課徵關稅，高雄岡山地區的螺絲、扣件廠關廠現象並未好轉，產業景氣低迷。

中鋼企業工會指出，台灣將開始徵收碳費，恐導致產業外移、勞工失業等疑慮，勢必對國內經濟發展造成衝擊，政府應透過推動公共建設和基礎建設，優先使用國內綠色鋼材，並訂定相應的獎勵措施，提升國內基礎設施品質、減少依賴傾銷的高碳排進口鋼材，還能創造大量就業與商機，帶動經濟成長。

進口鋼材應課徵碳關稅

中鋼企業工會呼籲，政府要對進口鋼材課徵進口碳關稅，以維持貿易競爭的公平性，降低外國低價鋼材對國內市場的衝擊，以阻止紅色供應鏈狙擊台灣產業的風暴。

陳春生強調，政府帶頭支持以及政策引導，指定優先使用國內綠色鋼材，鋼鐵廠有訂單支撐、才有出路，獲利後也可投入低碳技術研發，提升產品綠色競爭力，也可保障國內勞工穩定就業環境。

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