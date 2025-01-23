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財經青紅燈》多了240萬人領年金

2025/01/23 05:30

隨著高齡少子女化海嘯來襲，勞保投保人數在2021年達到1074萬高峰後，2024年已掉到1009萬，「繳少領多」加速惡化。 圖為民間團體爭取合理年金制 度上街表達訴求。（資料照）隨著高齡少子女化海嘯來襲，勞保投保人數在2021年達到1074萬高峰後，2024年已掉到1009萬，「繳少領多」加速惡化。 圖為民間團體爭取合理年金制 度上街表達訴求。（資料照）

■高嘉和

最新勞保精算報告日前出爐，在政府撥補與基金績效超預期下，預估勞保基金可延後3年、到2031年才用罄；但隨著高齡少子女化海嘯來襲，勞保投保人數在2021年達到1074萬高峰後，2024年已掉到1009萬，「繳少領多」加速惡化，報告推估10年後，2035年領取老年給付（不含一次領取）大增240萬人、繳保費卻減少44萬人。

根據報告，到2035年勞保投保人數僅剩953萬，較2024年少了44萬，同期間領取老年給付人數從189萬增至429萬、多了240萬；若從金額來看，2024年老年給付4092億元，2035年將倍增至9455億元、2036年估破兆元。以今年中央政府總預算被在野黨砍剩不到3兆元來對比，光勞保老年年金給付的法定支出將占去1/3。

繳少領多惡化有多快？2024年勞保收支差額為負655億元，到2035年估將增至負5785億元，10年翻了快9倍，而勞保基金財務「黑洞」擴大至2兆2235億元。

假如您有兒孫，看到這些數字理應會擔心，怕他們老了領不到年金；就算您是軍公教退休，領取年金的「樓地板」比勞工的「天花板」還高（退休軍人年改後樓地板約3萬8990元、公務人員約3萬2160元，勞工老年給付平均僅1萬8824元），難道您的兒孫未來也保障可捧鐵飯碗嗎？假如不是，您卻還堅持領那麼多，那就是變相剝奪下一代！

過去25年來，政府已撥補軍公教族群「公保」約4500億元，而相較於軍公教人數約55萬人，高達千萬人的勞保就是「類國民基礎年金」，政府本該負擔起最終支付責任，且勞保老年年金平均僅月領1.88萬，不僅低於軍公教樓地板，也低於中低收入戶的最低生活費，卻還有藍白立委「計較」政府撥補勞保，難道視千萬勞工是不會發怒的「塑膠」嗎！

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