不甩外資砍25萬張 鴻海龍年漲幅 勝電子五哥

鴻海股價昨收在180元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕昨日為台股龍年封關日，鴻海（2317）股價收在180元，儘管外資在龍年賣超鴻海逾25.4萬張，但由於AI伺服器持續成為產業焦點，帶動鴻海營收創造歷年新高，在大戶、散戶合力拉抬下，相較於兔年封關日當天收盤價101.5元，鴻海區間漲幅高達77.33%，遠超過電子五哥的股價表現。

三大法人進出金額及資券餘額（1/22）

觀察鴻海在龍年三大法人合計賣超25萬1462張，其中外資就賣超25萬4659張、投信賣超1萬8177張、自營商買超2萬1374張。

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外資及中資買賣超張數排行（1/22）

從股價來看，鴻海表現勝過AI伺服器同業廣達（2382）的漲幅5.68%、緯創（3231）跌幅11.64%、英業達（2356）跌幅12.74%，也遠超iPhone同業和碩（4938）的區間漲幅14.43%，以及筆電代工同業仁寶（2324）的區間漲幅2.08%。

外幣匯率行情表（1/22）

輝達執行長黃仁勳上週六（18日）中午在台北與鴻海董事長劉揚偉等供應鏈重要夥伴餐敘，席間喊出「Team Taiwan（台灣隊）」口號。事實上，劉揚偉去年曾多次強調，儘管全球AI的發展道路上仍然存在挑戰，包括先進的半導體產業，完善的科技供應鏈，但是台灣在此領域握有優勢，將成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。

2/03除權、除息股票

鴻海週二（21日）於新北虎躍廠召開年度展望大會，除了劉揚偉親自主持，旗下6大事業群主管全員到齊，包括重要子公司工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIT）、富智康（FIH）、鴻華先進（Foxtron）等高階主管共同參與討論，確立2025年除了AI業務將繼續成為集團營收獲利成長的重要基石，後續還將進一步運用AI技術帶動智慧製造、智慧城市、智慧電動車平台與軟體解決方案，逐年為公司營運增添柴火。

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