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福壽董洪堯昆︰大宗物資價格 谷底走穩

2025/01/23 05:30

福壽董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰看美國總統川普，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。 （記者楊雅民攝）福壽董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰看美國總統川普，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰須看美國總統川普新政，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。

洪堯昆指出，去年黃豆價格直直落，「一進貨就跌」，黃豆粉從2024年初每公斤20元跌至每公斤約12~13元，價格已到谷底，加上中國庫存很多，烏俄戰爭結束的可能性很大，今年原物料價格走勢應該會平穩。

雞蛋價格農曆年後受到春節9天長假影響，年後開盤第一週雞蛋價格通常都會開低；雞肉和豬肉只要沒有過多的進口雞肉和豬肉低價競爭，今年價格也有望持穩。

面對大環境多重不確性的挑戰，福壽過去3年每年投入資本支出達2~3億元進行生產設備升級和優化，雞蛋日產約12萬顆已進軍超市通路。

寵物食品則進入連鎖藥局，並設立「福壽寵物旗艦館」，去年寵物食品業績已占總營收比重約1成，今年預估寵物食品的業績可望再繼續成長1成。

至於子公司洽富實業產銷的氣冷雞則持續深耕量販店、便利超商、航空空廚及餐飲通路，去年營收達14億元，雖然仍有虧損，但力求營運穩健，今年在各品類經過優化調整後，銷量可望同步成長。

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