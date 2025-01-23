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促成3大咖合資 川普推動AI星際之門

2025/01/23 05:30

OpenAI、軟銀和甲骨文合資5千億美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週二宣布，OpenAI、軟銀和甲骨文三家科技企業將斥資最高五千億美元，創建名為Stargate（星際之門）的新公司，在美國打造人工智慧（AI）基礎設施，並以德州的資料中心為起點，目標是加速新興技術的開發。

川普於OpenAI執行長阿特曼、軟銀集團創辦人孫正義、甲骨文執行長艾里森陪同下，週二在白宮召開記者會，宣布三家公司將立即動用一千億美元創建Stargate，最高目標是五千億美元，為OpenAI打造新AI基礎設施，包括資料中心和實體園區，孫正義將成為這家合資公司的董事長。

軟銀表示，初期股本將來自於軟銀、OpenAI、甲骨文和阿布達比國有投資人MGX，並於德州開始建立第一個運算系統。軟銀和OpenAI是合資企業的主要合夥人，軟銀負責融資，OpenAI負責監督營運，安謀控股、微軟、輝達、甲骨文和OpenAI將提供技術。

川普的就職典禮上有不少科技巨擘的負責人現身，包括特斯拉執行長馬斯克、AI加密貨幣沙皇沙克斯（David Sacks），由此可以看出，川普在第二任期將與科技巨擘有密切合作。

川普在記者會上表示：「我們想要做的就是把技術留在美國，中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手，我將透過緊急聲明和執行行動提供大量幫助，包括更容易取得能源。」

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