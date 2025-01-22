晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

政府掛保證不會倒 一次請領人數減

2025/01/22 05:30

勞工選擇一次請領老年給付比率僅剩八％，選擇「領年金」新案比率提高至九十二％。（彭博資料照）勞工選擇一次請領老年給付比率僅剩八％，選擇「領年金」新案比率提高至九十二％。（彭博資料照）

一次請領剩8％ 領年金達92％

〔記者李靚慧／台北報導〕最新勞保精算報告顯示，在政府頻掛保證「政府在勞保不會倒」及勞動基金績效連二年創新高激勵下，勞工選擇一次請領老年給付比率僅剩八％，選擇「領年金」新案比率提高至九十二％；對照二○一二年因擔憂勞保財務危機，湧入六萬八七○○件一次請領老年給付，二○二三年已大降至一萬二六二四件，僅剩約五分之一。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，影響此次破產年限延後三年的因素，除了政府持續撥補、投保人數及投保薪資增加，推估二○二四至二○三一年保費收入增加約二八○○億元外，還包括五十九歲以下退休率全面下降，一次請領老年給付的人數及金額減少，推估二○二四至二○三一年，一次給付金額可減少約四六○○億元。

資料顯示，二○一一年前，每年一次請領老年給付的件數約三萬多件，但二○一二年翻倍至六萬八七○○件；首度請領年金的人數，也由二○一一年的六萬七八七五人，翻倍至隔年的十二萬八二三○人。

陳美女解釋，要請領勞保老年給付，必須符合諸多要件，二○一二年時因為首度出現勞保財務議題，讓許多符合請領資格的民眾爭相申辦，其中有人選擇一次領，但更多是選擇領年金。

根據勞保局統計，若選擇請領年金，平均領取六年金額就可超過一次領取，在政府持續穩定勞保財務努力下，申請一次領的比率已從二○一二年的三十五％，降至二○二三年的八％；首度申請老年年金案件比率，則由六十五％進一步提高至九十二％。

不過，此次精算報告亦指出，因一次請領老年給付人數減少，請領老年年金給付人數增加，造成精算負債增加五四八九億元，也造成勞保財務負擔更形沉重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財