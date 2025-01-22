政府掛保證不會倒 一次請領人數減

勞工選擇一次請領老年給付比率僅剩八％，選擇「領年金」新案比率提高至九十二％。（彭博資料照）

一次請領剩8％ 領年金達92％

〔記者李靚慧／台北報導〕最新勞保精算報告顯示，在政府頻掛保證「政府在勞保不會倒」及勞動基金績效連二年創新高激勵下，勞工選擇一次請領老年給付比率僅剩八％，選擇「領年金」新案比率提高至九十二％；對照二○一二年因擔憂勞保財務危機，湧入六萬八七○○件一次請領老年給付，二○二三年已大降至一萬二六二四件，僅剩約五分之一。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，影響此次破產年限延後三年的因素，除了政府持續撥補、投保人數及投保薪資增加，推估二○二四至二○三一年保費收入增加約二八○○億元外，還包括五十九歲以下退休率全面下降，一次請領老年給付的人數及金額減少，推估二○二四至二○三一年，一次給付金額可減少約四六○○億元。

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資料顯示，二○一一年前，每年一次請領老年給付的件數約三萬多件，但二○一二年翻倍至六萬八七○○件；首度請領年金的人數，也由二○一一年的六萬七八七五人，翻倍至隔年的十二萬八二三○人。

陳美女解釋，要請領勞保老年給付，必須符合諸多要件，二○一二年時因為首度出現勞保財務議題，讓許多符合請領資格的民眾爭相申辦，其中有人選擇一次領，但更多是選擇領年金。

根據勞保局統計，若選擇請領年金，平均領取六年金額就可超過一次領取，在政府持續穩定勞保財務努力下，申請一次領的比率已從二○一二年的三十五％，降至二○二三年的八％；首度申請老年年金案件比率，則由六十五％進一步提高至九十二％。

不過，此次精算報告亦指出，因一次請領老年給付人數減少，請領老年年金給付人數增加，造成精算負債增加五四八九億元，也造成勞保財務負擔更形沉重。

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