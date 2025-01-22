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財經青紅燈》出口結構有望黃金交叉

2025/01/22 05:30

財政部指出，2024年我國出口年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅。（資料照）財政部指出，2024年我國出口年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅。（資料照）

根據統計，2024年我國出口總值4750.7億美元、貿易出超806.1億美元，均創歷年次高，其中對中國及香港出超700億美元、創8年新低，對美國出超649億美元、創歷年新高，兩者差距為32年最小。以目前經貿情勢來看，2025年對美出超有機會超過中港，出現「黃金交叉」，凸顯我國出口結構明顯轉變，從以往過度依賴中國，朝向更均衡地發展。

財政部指出，2024年我國出口年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅。主要市場中，對美國及東協出口均創歷年新高，分別年增46.1%及15.1%，對中港出口則年減1.1%，已連續3年萎縮，為史上首見，且對中港出口規模倒退4年，對中港出口占比更降至31.7%、創23年新低，與2020年的43.9%高點相較，短短4年劇降12.2個百分點；對美國出口占比則提升至23.4%、創24年新高。

事實上，近幾年中共推動中國製造2025、新質生產力及半導體自主化等，意圖促進進口替代；加上美中貿易戰及COVID-19疫情爆發，引發全球供應鏈重組及去中化，而中國房市不振更加劇內需疲弱，我國對中港投資及出口均大減，對中國經貿依存度明顯下滑。以2024年為例，我國對中港出口，以塑化、基本金屬及工具機等衰退較多，包括印刷電路、二極體電晶體等傳統電子產品也漸趨式微，與中國產能過剩及低價競爭有關。

隨著美中科技對抗及地緣政治風險加劇，台廠以南向、東進等取代西進，「中國加一」已成顯學，我國對中國的出口依賴順勢移轉，與美國、東協貿易往來日益深化。儘管川普上任首日並未立即對中國加徵關稅，但他簽署的一些行政命令都提到中國，美中對抗加劇恐難避免，台商有望受惠於轉單效益，但仍須留意「川普風險」，對於川普風險指數較高的國家，例如墨西哥、加拿大、泰國等，投資布局應審慎考量。（鄭琪芳）

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