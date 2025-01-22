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川普多變 國發會主委籲台商及早準備

2025/01/22 05:30

美國總統川普正式就任，國發會主委劉鏡清昨提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。（記者吳欣恬攝）美國總統川普正式就任，國發會主委劉鏡清昨提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普正式就任，國發會主委劉鏡清昨表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。

美國關稅政策 對台灣還是利大於弊

劉鏡清指出，川普政策目前主要有二個方向：一是透過調高關稅逼對方談判，另一是AI（人工智慧）科技的禁令。關稅部分，例如預計二月一日對加拿大和墨西哥徵收二十五％關稅，以及要求歐洲向美國購買油品，不然要調高關稅，此項政策重要目標應是想拉低國際原油價格，讓俄羅斯和中東資金緊縮，且促進美國國內汽車產業的就業。

另AI科技禁令則對台灣幫助比較大。他認為，美國透過AI禁令，維繫美國AI實力並打壓中國AI，例如光通訊模組，很多訂單由中國往台灣移轉，使得台灣光模組廠商這幾個月股價拉非常高。

劉鏡清分析，AI禁令持續下，台灣科技業應是很大的受惠者；台商要把握非紅供應鏈的機會點，但未來世局多變，當中國的產品通路受限，將轉往其他市場，產生擠壓效果，台商得要及早準備，成本要更低、效率要更高、品質要更好及附加價值要增加，才能因應未來變化。

劉鏡清還提到，在中國的台商目前分二種，外銷為主的明顯在往外移動，內銷為主的還專注在中國市場，雖然移出金額不少，但預估還有五成左右的台商得移出；假如美國真對中國關稅調高到六成，將造成很大風險，很少企業能撐得住，川普上屆任期提高關稅的品項，目前已不再是中國對美國出口主要品項，這顯示不是產業外移、就是其他供應商取代。

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