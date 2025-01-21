9成歐洲美企︰美歐經濟關係恐惡化

9成在歐洲設點的美國企業認為，歐美經濟關係將在未來數年內惡化。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，歐盟美國商會最新發布調查顯示，九成在歐洲設點的美國企業認為，歐美經濟關係將在未來數年內惡化，主因美國總統川普預計實施的關稅等政策。世界銀行也指出，川普的經濟政策造成的不確定性，可能衝擊全球經濟成長。

歐盟美國商會成員包括蘋果、高盛、Meta（臉書母公司）、Visa等逾一六○家美國企業。該商會在一月六日至十四日針對五十八家會員企業展開調查，結果顯示，高達三分之二的受訪企業預期，未來幾年美國政策將影響他們在歐洲的營運；另有約五十二％受訪企業表示，歐盟政策料將對他們帶來負面影響。此外，約八十四％受訪企業將關稅及貿易政策列為跨大西洋合作的優先事務，其次是供應鏈韌性和能源轉型。

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受訪的絕大多數企業都強調，歐洲市場對公司營運至關重要，呼籲歐盟與美國共同放鬆規範，降低貿易壁壘，並加強監管合作。與此同時，也有四分之三的受訪企業表示，他們「非常」或「極度」支持二○一五年巴黎氣候協定（Paris Agreement），僅二％受訪企業表示不支持；而川普在上任後預計退出該協定。

此外，世界銀行日前預估，今、明年全球經濟成長率均為二．七％，同為二○一九年以來最低（不計疫情期間），並估算若川普對所有貿易夥伴加徵十％關稅，而其他國家沒有展開報復，今年全球經濟成長率料將損失○．二個百分點至二．五％；若其他貿易夥伴實施同比率報復性關稅，全球經濟成長率將下滑○．三個百分點至二．四％。

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