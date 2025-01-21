川普慶祝行情 亞幣回神、台幣勁揚

台北股匯週一同步大漲，新台幣兌美元終場以三十二．八○八元作收，勁揚一．一八角。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美、中有望破冰，加上外資回補、出口商拋匯需求出籠，台北股匯週一同步大漲，新台幣兌美元盤中升破三十二．八元兌一美元關卡，最高升抵三十二．七七元，終場以三十二．八○八元作收，勁揚一．一八角，匯價連三紅、創逾一週新高，成交金額十六．二七億美元。

匯銀主管表示，川普二十日就任美國總統，在市場已提前反映川普可能祭出的關稅、移民政策下，只要其態度沒有先前強硬，美元可能利多出盡，而美元轉弱，亞幣就有表現空間。

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昨日人民幣大漲，就是因為川普對抖音態度放軟，並提議美、中合資為抖音續命；加上上週川習通話後市場反應正面，美國媒體報導川普可能在上任百日內拜訪中國國家主席習近平，美、中破冰有望，基於週一美股休市，川普上任慶祝行情提前在亞洲市場發酵。

匯銀主管指出，新台幣上週雖重返三十二元價位，但在市場觀望氣氛中，升幅溫吞；週一在台股紅包行情發酵、外資回補及出口商年關前拋匯需求、亞幣大漲等利多加持下，勁揚逾一角，龍年封關價有望收在三十二字頭。

不過，台股即將封關，新台幣匯市則交易到週五，這段期間，日本央行將開會，下週美國聯準會（Fed）也將召開今年第一次利率會議，川普就任後動向如何，市場變數仍多，新台幣走勢也受國際股匯影響。

根據央行統計，昨至下午四點止，美元指數由高檔回落、下跌○．一一％，韓元勁揚○．七三％，升幅在亞幣中居冠；台幣升值○．三六％、星幣升值○．二％、人民幣升○．一六％，日圓在上週大漲後，週一走勢轉趨震盪，昨下跌○．二四％，意外成為最弱亞幣。

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