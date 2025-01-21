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財經青紅燈》一招應對川普2.0

2025/01/21 05:30

如何因應川普2.0變局，是今年投資人最重要的課題。（路透）如何因應川普2.0變局，是今年投資人最重要的課題。（路透）

距離龍年台股封關，只剩今明兩個交易日，不過川普在台灣時間今天凌晨正式走馬上任，為川普2.0揭開序幕，這個全球投資人最害怕的變數，即將出招，雖然國內券商預估川普上台後，台股依然能創新高，但上下震盪恐超過5千點，到底該如何因應川普2.0變局，是今年投資人最重要的課題。

龍年台股已大漲超過5千點，但光一家台積電（2330）就大概貢獻4千點，所以沒買到台積電的投資人，龍年要賺錢很拚；至於蛇年，是不是會複製龍年、就看台積電一家公司表現，看起來應該不至於。

蛇年台股會怎麼走，有命理師認為會跟蛇的屬性一樣，上上下下、彎來彎去，若真如此，蛇年的台股會很難操作，當然最大的原因會跟川普有關，第一任的川普經常透過社群媒體放話，股市跟著大洗三溫暖，想必從今天開始，投資人又得有心理準備，一覺醒來，市場可能豬羊變色。

所以蛇年的台股最好就是用價值型投資來應對，例如股價淨值比、本益比偏低的個股（不含航運、營建）。東京證交所之前曾祭出一項措施，就是股價淨值比太低的公司，要求他們對投資人進行說明，為避免台積電比重過高下，難保今年台股不會實施相同的措施，尤其很多公司股價長期低於淨值，需要讓這些公司化被動為主動，所以今年投資可以針對過去幾年股價沒表現、但股價淨值比偏低的公司好好篩選一番。

龍年的台股接近尾聲，蛇年的台股想必會更難操作，尤其根據過往的經驗，前一年大漲的個股，到隔年要再大漲實屬不易，去年很多個股股價飆漲是建築在本夢比上，還繳不出實績，今年能不能續漲是個問號，台股今年是要穩紮穩打的一年，務必小心為上！（陳永吉）

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