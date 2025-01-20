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〈財經週報-財經焦點〉龍騰蛇舞啟新章 櫃買五大戰略方針

2025/01/20 05:30

櫃買市場概況櫃買市場概況

記者高嘉和／台北報導

113年烏俄戰爭仍未休，中東依然動盪，地緣政治風險加劇，惟由於電子產品需求回溫，高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求帶動既有投資優勢，113年台灣整體經濟都朝正向發展，櫃買市場在制度持續精進下亦穩步成長有很好的表現。展望114年，櫃檯買賣中心擬定五大戰略方針，打造櫃買中心成為「多功能與多層次之全方位交易所」。

113年上櫃市場日平均成交值1,122.75億元，其中上櫃股票日平均成交值960.84億元及外資買賣占全市場之比例22.74%，雙雙創下歷史新高；申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為39家及92家，也打破近年紀錄。

另113年度全體上櫃公司營收2兆7,674億元，較112年度增加1,858億元，成長7.20%。另上櫃公司獲利家數達602家，占全體上櫃公司72%，113年發放112年度現金股利達1,605億元，顯示上櫃公司113年仍展現強勁的營運韌性。

展望114年，櫃檯買賣中心擬定五大戰略方針。戰略方針一、力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值；包括創櫃板plus助攻中小微，且結合中介機構發掘潛在優質案源，與整合推動資源，提供一站式服務。

戰略方針二、擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型；包括導引資金投入公共建設，與推動中小企業發行永續CB。

戰略方針三、引領企業淨零，提升企業價值；包括協助上櫃公司實現永續發展，與強化資訊揭露與溝通，提升企業價值。

戰略方針四、引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度；持續精進及宣導現有商品，且持續推出櫃買創新商品，並協助主管機關審查VASP登記制度。

戰略方針五、推動數位轉型，提升市場營運韌性與資安防護；包括推動數位轉型，提升監理效能，與強化交易市場網路資安防護機制 ，並強化金融知識普及，且研擬獎勵措施，與多元管道宣導，全力打擊詐騙。

展望未來，櫃買中心將秉持一貫的服務與創新精神，對於中小微創新企業及核心戰略產業，持續利用多層次股票市場架構，提供各階段發展所需的資源與服務，深化既有業務的深度及廣度，力挺新創及中小微企業邁向資本市場，同時精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助及永續轉型。櫃買中心也期望透過五大戰略方針，配合政策打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」的願景，帶動櫃買市場的創新及國際化，打造櫃買中心成為「多功能與多層次之全方位交易所」。

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