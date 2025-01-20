晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-財經焦點〉國泰世華獲利續創新高！年增三成、近10年最佳

2025/01/20 05:30

國泰世華銀行董事長郭明鑑召開一年一度經管會，勉勵同仁持續朝區域型銀行邁進。（國泰世華銀行提供）國泰世華銀行董事長郭明鑑召開一年一度經管會，勉勵同仁持續朝區域型銀行邁進。（國泰世華銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

2024年國泰世華銀行成果豐碩，不僅獲國際權威金融媒體《The Banker》頒發2024年「台灣最佳銀行」殊榮，獲利更續創新高，稅後盈餘達383.4億，年成長率逾3成，漲幅創下近十年最高的成績。

在國泰世華銀行董事長郭明鑑的率領下，國泰世華16日召開全行主管齊聚一年一度的「經營管理研討會」，宣布將持續以「1234策略」 擴展營運成果，同時加大海外資源投注的力道，於海內外持續推動「以客戶為中心」的優質金融服務，朝區域型銀行邁進。

國泰世華奠基於穩健體質，2024年續創高峰。其中，因放款動能強勁，全年淨利息收入達雙位數成長；淨手續費收入年成長逾3 成，則歸因於財富管理各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，全年信用卡總簽帳金額逾7,630億元，主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率表現良好。

郭明鑑表示：「國泰世華每一位同仁的DNA裡，都深植了One Team的服務精神，這是讓我們能持續向前進的動力，也是彼此更加緊密、團結的原因。很謝謝同仁的付出，未來我們要朝更多元的市場邁進，海內外同仁齊心，為打造Regional Bank（區域型銀行）而努力」。

回顧2024年，國泰世華的傑出表現，不僅反映在創新高的獲利數字上，更於海內外榮獲近百座大獎肯定，包括數位金融、消金、企金等領域，以及人才發展、永續金融、品牌溝通、公益投入等面向，亦表現耀眼。

同時，做為一間追求永續發展的企業，面對全球日益嚴峻的詐騙問題，國泰世華亦肩負起全方位資產守護者的角色，積極投入反詐活動，運用科技偵查、金融專知、耐心關懷等方式守護民眾。依刑事局最新公布的反詐數據，截至2024年九月，國泰世華阻詐件數近1,800件，金額逾13.8億元，居金融同業之冠。

在「經營管理研討會」中，郭明鑑不僅分享對未來展望，亦表達對同仁的感謝和新年祝賀，頒贈「年度員工楷模」、「資深員工」予71位同仁，彼此勉勵能攜手再創高峰。

展望2025年，身為在東協布局國家最廣的台灣銀行，國泰世華將繼續以金融專業及數位優勢深耕台灣，並積極優化「海內外管理協作機制」、「培養和招募國際人才」、「推動兼容並蓄的工作文化」，朝海外布局，盼能發揚「以客戶為中心的業務核心」優勢，助多元業務均衡發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財