〈財經週報-財經焦點〉國泰世華獲利續創新高！年增三成、近10年最佳

國泰世華銀行董事長郭明鑑召開一年一度經管會，勉勵同仁持續朝區域型銀行邁進。（國泰世華銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

2024年國泰世華銀行成果豐碩，不僅獲國際權威金融媒體《The Banker》頒發2024年「台灣最佳銀行」殊榮，獲利更續創新高，稅後盈餘達383.4億，年成長率逾3成，漲幅創下近十年最高的成績。

在國泰世華銀行董事長郭明鑑的率領下，國泰世華16日召開全行主管齊聚一年一度的「經營管理研討會」，宣布將持續以「1234策略」 擴展營運成果，同時加大海外資源投注的力道，於海內外持續推動「以客戶為中心」的優質金融服務，朝區域型銀行邁進。

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國泰世華奠基於穩健體質，2024年續創高峰。其中，因放款動能強勁，全年淨利息收入達雙位數成長；淨手續費收入年成長逾3 成，則歸因於財富管理各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，全年信用卡總簽帳金額逾7,630億元，主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率表現良好。

郭明鑑表示：「國泰世華每一位同仁的DNA裡，都深植了One Team的服務精神，這是讓我們能持續向前進的動力，也是彼此更加緊密、團結的原因。很謝謝同仁的付出，未來我們要朝更多元的市場邁進，海內外同仁齊心，為打造Regional Bank（區域型銀行）而努力」。

回顧2024年，國泰世華的傑出表現，不僅反映在創新高的獲利數字上，更於海內外榮獲近百座大獎肯定，包括數位金融、消金、企金等領域，以及人才發展、永續金融、品牌溝通、公益投入等面向，亦表現耀眼。

同時，做為一間追求永續發展的企業，面對全球日益嚴峻的詐騙問題，國泰世華亦肩負起全方位資產守護者的角色，積極投入反詐活動，運用科技偵查、金融專知、耐心關懷等方式守護民眾。依刑事局最新公布的反詐數據，截至2024年九月，國泰世華阻詐件數近1,800件，金額逾13.8億元，居金融同業之冠。

在「經營管理研討會」中，郭明鑑不僅分享對未來展望，亦表達對同仁的感謝和新年祝賀，頒贈「年度員工楷模」、「資深員工」予71位同仁，彼此勉勵能攜手再創高峰。

展望2025年，身為在東協布局國家最廣的台灣銀行，國泰世華將繼續以金融專業及數位優勢深耕台灣，並積極優化「海內外管理協作機制」、「培養和招募國際人才」、「推動兼容並蓄的工作文化」，朝海外布局，盼能發揚「以客戶為中心的業務核心」優勢，助多元業務均衡發展。

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