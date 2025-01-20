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〈財經週報-時事求是〉毛小孩經濟

2025/01/20 05:30

毛小孩與人生活在一起，不僅是寵物，也是家庭的一份子。在先進國家少子化趨勢下，寵物是支撐零售消費的重要一環。（彭博）毛小孩與人生活在一起，不僅是寵物，也是家庭的一份子。在先進國家少子化趨勢下，寵物是支撐零售消費的重要一環。（彭博）

■魏錫賓

毛小孩不僅是寵物，也成為許多人家庭的一份子，既生活在一起，也發展出感情上的互相依偎。隨著社會演變，寵物數量愈來愈多，養育的支出也愈來愈高，在少子化趨勢下，成為支撐零售消費的重要一環。

先進國家幾乎都要面對人口成長漸緩，甚或人口減少的共同問題；寵物數量持續增加，則是另一個全球共有的現象。美國獸醫協會（AVMA）調查發現，肺炎疫情時，美國寵物雖有減少，但2024年又明顯成長，估計家犬數已接近6,000萬隻，而家貓則有4,200餘萬隻，分別較2011年成長38%、16%；寵物犬、貓合計數，約為美國人口數的三分之一。

相當重視寵物福利的歐盟，犬貓數相對於人口的比例更高。根據歐盟官方統計，在歐盟約4.5億的人口中，擁有寵物者占了44%左右，其中主要是貓、犬，以及鳥類等；2023年寵物貓約有8,400萬隻，而犬隻則有約7,300萬。

寵物數量有增多趨勢，市場規模更是持續擴大。根據美國寵物用品協會（APPA）統計，2023年美國寵物相關商品的實際銷售金額達1,470億美元（接近新台幣5兆元），2024年估計會超過1,500億美元。即使寵物數量在嚴重的肺炎疫情期間曾一度下降，但消費金額卻持續創歷史新高。在育養寵物的消費中，飼主最大的支出是食品與零食，佔了近一半，其他則包括醫療、照顧相關商品，以及訓練、保險等其他服務。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence, BI）估計，到2030年，全球寵物市場規模將超過5,000億美元，其中美國市場仍然最大，所占比例約為40%，也就是屆時將成長到2,000億美元左右。摩根士丹利（Morgan Stanley）2024年年中的一篇分析引用的調查報告更為樂觀，估計到2026年，美國家庭用在每隻寵物的平均年支出將約為1,445美元，而在2030年會再向上攀升到1,733美元，屆時整個產業的總支出將達到2,610億美元。

雖然美國的寵物食品占寵物消費市場近半數，但寵物醫療、照顧需求的成長速度加快，成為業者積極開拓的重要領域；而隨著科技發展與購物習慣的改變，雖有近8成的飼主偏好在實體商店購買所需的寵物食、用品，可是已漸被線上購買分食。

台灣的情況與歐美國家類似，包括食、用等各種寵物用品的零售，目前占有寵物經濟的大部分，且消費者在實體商店購買也仍多，不過線上購物已積極搶市；而因為家犬、家貓的數量成長更快，純就經濟面講，台灣的寵物商機更大。

農業部推估台灣2023年家犬、家貓合計約有280萬隻，成長幅度雖高，但總數仍只有人口數的12%，若依歐美的趨勢，還有相當大的成長空間，相對於近幾年新生兒的減少，更形成強烈對比。也以歐美的經驗推估，仍偏重食、用基本需求的毛小孩經濟，未來可望擴大到生活的各個領域。

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