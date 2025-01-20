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〈財經週報-熱門族群〉國際油價大漲 塑化股一吐怨氣

2025/01/20 05:30

國際油價大漲，塑化股股價自低檔迅速反彈。（資料照）國際油價大漲，塑化股股價自低檔迅速反彈。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

由於美國日前宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施，帶動國際油價大漲，塑化股股價也自低檔迅速反彈，台塑（1301）上週漲幅超過18%、南亞（1303）週漲幅16%、台塑化（6505）週漲幅逾14%、台化（1326）週漲幅13.7%，台聚（1304）集團表現也不遑多讓，台聚股價週漲幅近14%。

塑化供過於求 股價還是得看營收、獲利

有別於日前罵聲連連、對塑化股一面倒看衰，近期塑化股一躍成為撐盤要角，股價反彈後網路又大喊「台塑牛翻身」、「別人恐懼我貪婪」，更有分析師直指「2025年傳產股將優於電子股」；不過，法人認為，國際油價上漲對低檔盤桓已久的塑化股來說不啻為一劑強心針，但全球塑化市場供過於求、需求仍低迷，未來還是得看基本面，要讓營收獲利來說話。

台塑指出，今年將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，同時分散市場，提高差別化產品銷售比重，預期今年業績可望比去年好轉；台化也認為，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態，未來營運主軸要靠「差異化」，預料第二季就會有改善，同時，台化也積極拓展全球市場。

國喬（1312）董事長邱德馨日前則指出，新策略是逐步降低對中國出口，轉而提升越南、孟加拉、印度等東南亞國家出口比重，過去中國及香港地區佔國喬外銷總量7成，至去年第三季已降至4成左右，同時外銷至東南亞市場總量至去年第三季超過4成，越南就佔2成；再加上今年泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域。

而觀察三大法人動態可發現，三大法人近一週買超台塑達9,609張、南亞週買超逾11,109張。不過，台化週賣超6,332張、台塑化週賣超3,833張、台聚週賣超也達3,650張，投資人慎防追高套牢。

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