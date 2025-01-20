〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單、工業生產指數 均有望連10紅

12月外銷訂單、工業生產指數，可望連10紅。（路透）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項經濟數據要公佈，包括經濟部將發布12月外銷訂單、工業生產指數，均有望連10紅；央行將發布兩項重要房市數據，房貸餘額將續創新高；主計總處將公布去年第四季經濟成長率概估，在出口表現優於預期下，GDP成長率將超過1.72%。

根據經濟部統計，11月外銷訂單金額為522.7億美元，年增3.3％，表現雖不如預期，但已連9紅，累計今年1至11月外銷訂單金額為5,366.2億美元，年增率3.7％。經濟部預估12月外銷訂單將落在495至515億美元之間，年增率13％至17.5％，連10紅可期，全年外銷訂單金額規模將超過5,800億美元，年增率4.5％以上。

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經濟部也將公布去年12月工業生產指數，同樣也有望連10紅；外界關切批發、零售及餐飲業等內需表現，根據統計，11月零售營業額4,381億元、餐飲營業額854億元，前者是歷年單月新高，後者為歷年同月新高，經濟部預估12月兩數據皆有機會再度衝高，2024年全年批發、零售、及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄。

工作天數增及年底交屋潮 房貸利率走揚

央行本週將公布台銀等5大銀行新增房貸與利率，根據統計，去年11月5大銀行新承做房貸金額943.52億元，月增67億元。主要是工作天數增加以及年底新屋交屋潮所致，新承做房貸利率為2.209%，月增0.008個百分點，續創2009年1月以來的新高。

主計總處將公布去年第四季國民所得概估，根據該處去年11月最新預測，第四季經濟成長率為1.72%，較8月預測數上修0.6個百分點，全年經濟成長率為4.27%，上修0.37個百分點。

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