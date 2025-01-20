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龍年封關在即 法人︰春節留意3變數

2025/01/20 05:30

週三台股即將龍年封關，春節期間適逢川普就任、美國財報週、FOMC會議等三大變數，使得市場偏向降低操作部位。（中央社資料照）週三台股即將龍年封關，春節期間適逢川普就任、美國財報週、FOMC會議等三大變數，使得市場偏向降低操作部位。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕龍年封關在即，三大法人連續三週呈現賣超，不少散戶也煩惱是否該抱股過年。投信業者表示，春節期間恰逢三大變數，包括川普就任政策變化、美國財報週、FOMC會議等，使得市場偏向降低操作部位；不過，統計台股近四年，農曆年後第一個交易日大盤都順利開紅盤，投資人無須過度擔憂。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，週一川普就任美國總統，對於移民、關稅政策等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用做談判籌碼；而週三台股即將龍年封關，春節期間適逢川普就任、美國財報週、FOMC會議等三大變數，造成法人降低操作部位。

不過，廖炳焜指出，統計近二十年來春節期間標普五百指數漲跌幅，上漲機率達六十五％、平均漲幅約○．四五％；若以近四年來看，台股休市期間標普五百指數全上漲，且台股近四年也順利開紅盤，投資人對蛇年紅盤行情無須過度擔憂。

野村投信投資策略部副總但漢遠則分析，從統計數據來看，開紅盤往往是全球股市年內循環的常態，統計資料也顯示多頭動能往往能持續三至六個月，而今年一月上旬，美股主要指數也呈上漲，因此，有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初布局的好時機。

他也建議，川普執政風格鮮明且政策變數大，可能為市場帶來起伏，但川普屬重商主義立場，推出有利於企業的相關政策仍值得期待，有意進場或加碼美股的投資人，可考慮逢低分批布局。

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