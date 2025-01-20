中國資金大退潮 人民幣恐崩跌

中國資本帳外流創紀錄，加劇人民幣貶值壓力。（路透資料照）

去年資本帳外流創空前紀錄 人行「阻貶」人民幣任務轉為「阻崩」

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，隨著投資人尋求海外較佳的回報，中國去年的資本帳外流創空前紀錄，讓已承受經濟疲軟、美元飆升、美國可能的高關稅等壓力的人民幣，情勢雪上加霜，也讓中國人民銀行過去一年的人民幣阻貶任務轉而為阻崩。

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彭博報導，中國大量資金尋求海外投資，導致本國銀行為其客戶進行的資本與金融交易的支出超越與貿易相關的經常帳支出。這是前所未有的狀況，該失衡若持續，可能引發嚴重的資本流失疑慮，削弱北京管理人民幣的能力，並增加監管打壓的可能性。

新加坡荷寶集團（Robeco）亞洲主權策略師麥克尼古拉斯（Philip McNicholas）說，中國資本與金融帳大幅增加，顯示「人民幣有貶值趨勢，或者若幣值不變，則有儲備耗盡的傾向」。他指出，中國人行面臨的挑戰是，疲軟的成長難以吸引投資流入，跨國公司也不願增加在中國的投資，甚至離開或出售在中國的資產。

人民幣貶逾16個月新低

過去三個月，人民幣下跌約二．八％，而美元在川普勝選以來不斷上漲，本月人民幣已跌至二○二三年九月以來新低價。

根據彭博統計，中國本國銀行去年為客戶向海外淨匯出一．三三兆人民幣（近六兆台幣）的投資資金。該金額是將外國實體對中國的投資，以及中國投資人購買海外證券納入考量。

由於外國對中國的直接投資下滑、在地企業海外擴展的興趣，以及資金從在地股市出逃，導致中國的資本帳承壓，對美元的需求上升、資金流出擴大與人民幣加劇波動。

與此同時，由於美國資產相對於中國資產的收益率溢價，使出口商傾向保有其美元利潤，這使得中國以貿易順差對人民幣提供的支持已逐漸降低。

過去一年，中國人行的主要任務是防止人民幣貶值演變成崩潰。近幾週，中國人行對所謂擾亂市場的行為多次發出警告，同時透過每日設定匯率中間價，嚴格控制人民幣。

西班牙對外銀行（BBVA）首席亞洲經濟學家夏樂（Le Xia）指出，資本帳流動對人民幣的影響加劇，可能進一步使中國人行支撐匯率的努力趨於複雜。他說：「鑑於人民幣當前的壓力，今年官員對資本帳流出的管制或許更加嚴格。」

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