習硬扛人民幣 恐難抵抗川普2.0大棒

美國總統川普20日上任，美中新一輪貿易戰逼近，市場傳出中國領導人習近平下令防止人民幣過度貶值，主因是避免資金加速外逃，中國正陷入兩難情境。（路透檔案照）

美中新貿易戰來勢洶洶

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，二○一八年中國透過讓人民幣貶值十三％，來緩解當時美國總統川普關稅戰的衝擊，因人民幣貶值可讓中國出口產品更廉價，有助於支撐中國經濟；隨著川普二．○的新一輪貿易戰逼近，中國國家主席習近平卻釋出捍衛人民幣的訊號，主因是避免資金加速外逃，進而影響政權穩定，中國正逐漸陷入兩難情境。

2018年人民幣貶值13％ 緩解關稅衝擊

報導說，人民幣匯率是中共政權維穩的重要政治象徵，對於中國領導人如何展現實力至關重要，雖然中國人民銀行每日嚴格管理匯率波動範圍，但整體而言，匯率走勢的決定來自政治需求，且來自人行之上。

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有別於上一次與美國的貿易戰，這一次情況較為複雜。因中國經濟低迷，以及市場對美中將發生更多摩擦的預期，造成人民幣承壓，逼著人行不得不讓人民幣貶值。消息人士透露，北京內部討論聚焦於人民幣應貶到何種程度，而習近平領導階層的政治指令是防止人民幣過度貶值。

阻資金加速外逃 習下令支撐人民幣

習近平已表明有時人民幣必須佔據優先地位。二○二三年十月，他暌違十年首度訪視人民銀行，跳過被認為是人行最重要單位、負責利率的貨幣政策司，反而關注負責監督中國三兆美元外匯存底的外匯管理局，更不尋常的是，他在視察人行後，轉赴中國印鈔造幣總公司。

當時正值人民幣兌美元貶至十六年低點，反映中國疫後舉步維艱的經濟復甦，以及美國經濟的強勁；在習近平視察後，中國人行透過出售美元儲備，加大努力支撐人民幣。

過去一年，習近平一再呼籲建立強勢貨幣，以打造中國成為金融強權。去年十二月的中共中央經濟會議上，中共官方論調則是維持匯率穩定，同時承諾對經濟提供更多政策支持。

消息人士透露，北京避免人民幣大幅貶值的一個原因是避免激怒川普，以及維持與川普團隊協商的管道；不過，加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略師Alvin Tan表示，「市場一致看跌人民幣，目前能做的不多，中國人民銀行仍在支撐它，但最終將不得不放手，特別是一旦美國提高對中國進口產品的關稅」。

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