本報《官我什麼事》專訪國土署長 吳欣修︰中央擴大租金補貼 六都滿意度近7成

內政部國土管理署署長吳欣修接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者黃筠軒攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部國土管理署署長吳欣修接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，根據最新二○二三年住宅需求動向調查結果，中央擴大租金補貼滿意度中以十八至二十五歲最高、達七十．九％，六都滿意度均為六十四．八％起跳，其中又以桃園市最高、約六十九．六％。

吳欣修說，二○二二年租金補貼收回中央統一規劃後，首先是將申請流程簡化，直接就可線上申請，加上修正規定，租客不用經過房東同意便可提出申請。另部分房東因擔心被查稅，也修正「住宅法」規定，以公益出租人身分，給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅共三項稅負優惠，以及不被查稅條件，讓房東與租客申報的壓力都相對減輕。

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吳欣修指出，因房價高漲，部分還沒有辦法買屋的民眾，希望能夠透過租金補貼，獲得居住上照顧；透過滾動式檢討，租金補貼已有多項精進措施，包括隨到隨辦、舊戶直接帶入審查不用重新申請、租約缺少房東身分證字號也能申請，還有放寬承租房屋規定等。

他強調，除了租金補貼以外，還有多項住宅政策持續在進行，包括興建社會住宅、包租代管、甚至研議中的使用權住宅，未來都可能滿足不同居住需求的民眾，尤其使用權住宅更是針對高齡者、年輕小家庭等長期居住需求為出發點的政策，即透過長年期租約，讓居住需求穩定且被滿足。

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