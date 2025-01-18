本報《官我什麼事》專訪國土署長 財劃法修法 衝擊租金補貼 吳欣修︰憂心地方限縮戶數

內政部國土管理署署長吳欣修接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者黃筠軒攝）

恐回到中央、地方共同負擔

〔記者徐義平／台北報導〕中央擴大租金補貼今年是第三年，計畫戶數一口氣從五十萬戶拉高至七十五萬戶，是史上最多，且經費全數由中央負擔。內政部國土管理署署長吳欣修接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，受到立法院三讀通過「財政收支劃分法修正案」衝擊，中央補助財源受到排擠，明年度很可能又回到中央、地方各自負擔相對比率經費，令人擔心地方未來只規劃部分補助經費，影響到弱勢租戶。

吳欣修指出，二○二一年以前，「租金補貼」採取中央、地方各自負擔七十五％、二十五％經費，當時一個年度計畫戶數約十一、十二萬戶，且地方可根據自身經費設定負擔補助戶數；二○二二年起，租金補貼升級為中央全額擴大補助，計畫戶數拉高至五十萬戶，相較過往中央、地方共同負擔還要多出三倍。

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他表示，中央擴大租金補貼受到廣大租屋族支持，上路第一年，核准戶數二十七．八萬戶，第二年大增至六十二．八萬戶，今年才會將計畫戶數再拉高至七十五萬戶，是有史以來最多。

吳欣修坦言，租金補助政策存在兩個隱憂，一是總預算還未通過，今年度經費尚未確定，去年度核定戶數達六十二．八萬戶，使用經費約二百億元，今年度拉高至七十五萬戶，經費肯定更多；二是財劃法修正案三讀通過，補助經費可能要回到中央、地方共同負擔的階段。

地方難加碼 衝擊弱勢租戶

他擔心因整體補助戶數拉高，地方要自行負擔費用恐是過往三、四倍起跳，未來很有可能出現地方只規劃部分補助經費，限定可負擔戶數，額滿就不再加碼，整體核定戶數將受到衝擊。

吳欣修舉例，以去年度各縣市補助戶數來看，台中市核定戶數最多、達十四萬戶，新北市也有九萬戶，若新版財劃法上路，推估中市府要自己負擔三．五萬戶、新北市要自行負擔二．二五萬戶財源。

他強調，這絕對不是危言聳聽，是廣大租屋族權益將受到影響的實質問題，各地方政府也了解相關情形，呼籲地方政府要能夠一起承擔照顧民眾的責任。

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