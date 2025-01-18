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今年估再虧300億 中油董座盼補貼止血

2025/01/18 05:30

台灣中油董事長方振仁。（記者林菁樺攝）台灣中油董事長方振仁。（記者林菁樺攝）

去年稅前虧損355億元 連5年虧錢、累虧達691億元

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油董事長方振仁昨表示，配合政策穩定物價，持續吸收產業與民生油氣價格，中油去年稅前虧損三五五億元，連續五年虧錢，累積虧損達六九一億元；雖然今年國際油價會較去年低，但還要靜待美國總統川普上任後再觀察，若油氣價格未能合理反映，今年預估再苦吞三百億元虧損，累虧將逼近千億元。

方振仁指出，去年因地緣政治影響，導致油價先漲後跌，布蘭特原油在每桶九十二到六十八美元震盪，歷經上沖下洗後，去年累虧來到六九一億元，負債比接近九十三；他形容中油是「財務堪憂」，中油去年天然氣、汽柴油及液化石油氣政策性吸收金額約七三六億元。

方振仁預估，今年國際油價平均約七十五．五美元，較去年八十．五美元稍低，加上川普鼓勵生產油氣，有機會「量增價跌」，且有以哈戰爭停火、烏俄戰爭有望結束等利多，但川普關稅問題也會衍生貿易壁壘，屬於不確定因素，另中國景氣持續低迷，也有影響。

方振仁表示，中油付息負債金額高達七二○○億元，一年光利息就一四○億元，每月利息超過十億元，將持續向經濟部爭取增資或補貼，他希望中油今年可止血，讓財務得以舒緩，因增資可優化財報，而補貼可降低利息支出，是最直接有效的方法。他建議，中油因政策負擔吸收，政府應要考慮給予補貼。

規劃3年增資3500億元

因中油累虧已超過資本額一半，依公司法需提報董事會討論，中油也持續規劃增資案，內部目標是三年爭取三五○○億元。

方振仁指出，因國內油價有「亞鄰最低價」與「平穩措施」雙重機制，民生天然氣、瓦斯都長期凍漲，中油還是希望油氣價格要合理反映，也持續與政府溝通，但若今年未能合理調整，恐再虧三百億元，累虧將逼近千億元。

他說，中油財務改善將會適度檢討十五項重大投資計畫順序或緩辦等，減少未來舉債空間，降低利息支出。

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