北東470萬瓩缺口等不了 台電盼協和快轉型

協和四接3.0東移方案

〔記者林菁樺／台北報導〕「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」昨召開第六次環評初審，首度動用投票表決，決議以「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送入環評大會討論。台電表示尊重，將在環評大會續爭取各界支持，盼盡速推動協和更新，並強調北東電網將只剩和平電廠獨撐，近五百萬的人口，若無協和將有高達四七○萬瓩的缺口，期待攜手地方政府為區域電力穩定及發展共同努力。

台電指出，協和電廠更新擴建與第四接收站計畫自二○一七年提出，接受環評委員指教，廣納基隆在地意見，也與專家學者、在地人士共同研究，盼確保民眾用電權益，也降低環境影響，到二○二二年提出第三次修正，才找出最佳方案。台電強調，協和更新計畫是台電同仁花了許多時間與精力，和學者專家、在地人士深入研究的方案，昨也都有詳盡回應。

請繼續往下閱讀...

隨著核二電廠進入除役，協和電廠更為關鍵，因其所在的「北東電網」，涵蓋宜蘭縣與基隆市及雙北市部分區域，轄區內約有四八○萬人口，北北基地區經濟持續發展，用電需求持續成長，估計達六百萬瓩。

台電表示，即使電網融通能力提升，大型電廠若只剩位於花蓮的和平電廠跨區支應，也只有一三○萬瓩，將有高達四七○萬瓩缺口，且去年四月三日花蓮大地震，和平電廠當時就修復快兩週，若無協和轉型，供電風險將大增，尤其和平是燃煤電廠，減煤趨勢下遲早也要轉型。

可減96％空污、52％溫室氣體排放

台電重申，協和更新計畫有必要性，目前全國北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，可落實區域供電平衡，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質；協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，也可減少九十六％空污排放、五十二％的溫室氣體排放，不論是滿足在地用電需求或空品改善、減少碳排，都是在地民眾殷切期盼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法