運價連2跌 預期再下探

運價指數連二跌。 （陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2130.82點，較上週下跌159.86點，週跌幅6.97%，為連2跌，四大主要航線運價皆下跌，其中遠東到美西航線跌幅最高，達9.61%。

市場人士表示，在美東碼頭工人罷工危機解除後，加上農曆年節前，船商多採取降價收貨、囤貨，以便在春節期間消化，並補上過年期間工廠未復工前的貨源，再加上美國新總統川普將在1月20日上任，在充滿不確定因素下，運價走跌，且預期下週運價仍有可能持續往下。

請繼續往下閱讀...

貨櫃三雄昨日股價漲跌互見，其中，長榮（2603）、萬海（2615）分別上漲0.25%、0.26%，而陽明（2609）下跌1.43%。

根據最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2279美元，較前一期下跌161美元，週跌幅6.59%；遠東到地中海運價每TEU為3327美元，較前一期下跌150美元，跌幅4.31%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4232美元，較前一期下跌450美元，跌幅9.61%；遠東到美東每FEU為5960美元，較前一期跌269美元，跌幅4.31%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法