2024大豐收 創新與永續串流 集保新識別

集保結算所去年績效斐然，創新與永續串流集保新識別。（集保結算所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕2024年金融三業營收破兆，創下史上紀錄，集保結算所在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值超過107.4兆元，較前一年增加25.8%；去年適逢集保結算所35週年，也推出了嶄新的企業識別標誌，以藍綠雙色漸層交疊，展現多元發展、呈現全新氣象，象徵創新與永續串流世界金融脈動。

集保結算所董事長林丙輝表示，在動能充沛的市場帶動下，集保核心業務積極優化並穩健成長，亦提供多樣創新加值服務，提升投資人數位體驗，並強化資訊與資安韌性，提前擴充與部署資訊設備，迎接未來更大作業量能，確保市場穩定運作永續發展。

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去年集保在基金業務上成果十分豐碩，集保「境內基金清算平台」已提供超過半數的境內基金款項收付服務，去年12月上線的投信直客款項收付服務，更將進一步為業者與投資人大幅降低基金交易成本。

集保去年起受金管會行政委託，辦理第一階段境內基金申報生效之審查案件，今年將繼續擴大辦理第二階段境內、外基金申報生效的審查案件，以及肩負起投信事業查核業務。

另集保建置投信與保管機構間的「交割指示傳送平台」，並協助證券商建置「集保後台作業中心」，有效協助證券商進行資源整合及提升作業效率。去年3月推出「甘丹查」服務，整合債票券日中即時的交割訊息，促進短期票券市場交割順暢與效率；另在金管會指導下成立了「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，偕同業者共同研議金融資產代幣化的可行性。

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