盤勢分析》台積法說激勵 台股站回2萬3

受到美股大漲、台積電（2330）召開法說會、輝達（NVIDIA）執行長 黃仁勳來台激勵，台股昨日跳空開高，終場大漲510.53點，站上23000點。（資料照）

受到美股大漲、台積電（2330）召開法說會、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台激勵，台股昨日跳空開高，終場大漲510.53點，以23025.1點作收，漲幅達2.27％，站上23000點，成交量放大到3330億元。

昨日下午召開法說會的台積電（2330），法人預期將釋出利多，台積電股價提前慶祝，終場大漲40元，以1105元作收，台積電概念股也多有表現，在確定黃仁勳來台下，機器人概念股活蹦亂跳，且市場傳黃仁勳此行將聚焦加快矽光子及CPO時程，相關個股強勢表態，惟傳出以哈達成停火協議，貨櫃三雄股價收黑。

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啟發投顧副總容逸燊說，在黃仁勳來台下，預期週末前台股還有反彈空間，不過進入下週，川普走馬上任，後續須觀察，封關之前的台積電是否可以穩在1100元以上，以及川普上任後的政策，在股市震盪加劇下，股價相對高檔的股票可順勢獲利下車，低基期、殖利率高的個股則可望獲得投信青睞，封關前建議持股水位30-40%。

統一投顧董事長黎方國指出，台股近期多空交雜，利多有台積電法說會釋出今年資本支出再創新高、黃仁勳訪台帶動供應鏈利多，但也有農曆年前的長假效應以及美國總統候選人川普上任的利空，預估農曆封關前，台股呈現上上下下、區間震盪走勢。（記者王憶紅）

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