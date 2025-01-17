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神基營運添柴火 今年再戰雙位數成長

2025/01/17 05:30

神基持續深化旗下AI強固型平板在無人機（UAV） 控制領域的市佔率表現。（神基提供）神基持續深化旗下AI強固型平板在無人機（UAV） 控制領域的市佔率表現。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）看好今年營收再戰新高，為貼近客戶需求、增加營運柴火，管理階層決定擴大商業夥伴的合作力度，攜手強固型行動裝置多功能安裝系統製造商RAM Mounts，深化安卓（Android）設備的支援服務，助力產業客戶增加創新動能。

鎖定北美市場 切入軍工產業鏈

神基近年持續鎖定開發北美利基型市場，多年來透過旗下強固型電腦切入工業、國防產業鏈，同時攜手總部位於西雅圖的RAM Mounts，結合對方的安裝解決方案滿足客戶的特定需求，並進一步增加歐洲、中東和非洲地區（EMEA）成熟市場的產品滲透率，聚焦運輸物流、公共安全、政府標案等商機。

因應AI技術將繼續在2025年發酵，神基自2024下半年已推出搭載高通神經處理器的8吋ZX80全強固安卓平板電腦，取得軍用標準（MIL-STD-810H）與IP67防水等級認證，瞄準設施管理、無人機（UAV）控制、即時分析、電子記錄設備（ELD）等領域的強固需求；此外，神基本月14日加碼釋出的ZX10新品，同樣搭載神經處理器，也是此次與RAM Mounts合作的重點產品之一。

神基表示，旗下強固型安卓平板電腦正在擴張其於各個產業的影響力，而RAM Mounts的安裝技術將成為致勝關鍵，藉由模組化、質地輕盈且高強度的安裝元件，讓產品在定點使用或是攜帶移動時，都能確保客戶在使用當下的安全性，進而提升整體協作能力，並透過軟體增加簡化工作流程、提升效率。

去年營收356億 19年新高

神基2024全年營收356.68億元、年增2.52%，衝上19年新高，神基看好2025年將受惠於產品組合優化、利基型產品增添營運動能，加上企業級客戶穩定拉貨，全年營業額目標雙位數成長，有望挑戰歷年巔峰。

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