美準財長貝森特：美元全球儲備貨幣地位 不容挑戰

美國準財長貝森特（左）週四將出席聯邦參議院財政委員會就其人事案舉行的聽證會。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國準財長貝森特（Scott Bessent）週四將出席聯邦參議院財政委員會就其人事案舉行的聽證會，他在預備的證詞中表示，美元繼續作為全球主要儲備貨幣，對美國經濟和國家未來至關緊要。

貝森特一直支持重新調整美國貨幣政策，但未公開支持美元貶值。在川普的首個任期，當時他指責美元升值對美國製造商有害，甚至考慮透過政府干預來管理美元的價值。包括巴西和中國在內的金磚國家正在挑戰以美元為基礎的儲備體系，而川普已將維持美元地位作為其經濟議程的核心。

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貝森特也支持川普對進口商品大幅徵收關稅的計畫，雖然他在證詞中並未點名中國，但曾說中國的貿易行徑已導致美國產業空洞化；川普在競選期間揚言要對中國進口商品徵收六十％關稅，對全球進口產品徵收十％關稅。

貝森特還說，川普可說是當代第一個意識到需要改變美國貿易政策和支持美國工人的總統，他的新政府將把促進經濟成長的生產性投資，優先於導致通膨的浪費性支出。

貝森特還強調延長川普二○一七年「減稅和就業法案」的重要性，認為如果國會不採取行動，美國人將面臨史上最大規模的增稅，總金額上看四兆美元。

即將卸任的美國貿易代表戴琪則警告，川普政府若用關稅稅收來取代所得稅將非常危險，因為這將傷害低收入的工人；她說，關稅能說服企業把關鍵供應鏈製造帶回美國，但用關稅作為預算目的，將使低收入民眾須承擔政府更大的稅收負擔。

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