拜登卸任前下重手美黑名單增25中企

美國商務部週三將25家中國企業列入出口管制清單，包括大型語言模型開發商智譜AI和算能科技（Sophgo）。（路透資料照）

荷蘭四月一日起 擴大先進半導體設備出口管制

〔編譯盧永山／綜合報導〕即將卸任的美國拜登政府再對中國下重手！美國商務部週三將二十五家中國企業列入出口管制清單，包括大型語言模型開發商智譜AI和算能科技（Sophgo），後者向台積電訂購的晶片被非法用於華為的AI處理器。

此外，荷蘭政府表示，將從四月一日起擴大對先進半導體製造設備的出口管制。

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被美國商務部列入實體清單的包括二十五家中企和兩家新加坡企業，智譜AI和算能科技以及與這兩家公司有關的實體都被列入，實體清單上的企業若未取得許可證，不得接收來自美國的產品或技術，而此類許可證的申請通常都會被否絕。

智譜AI的投資人包括阿里巴巴和騰訊，該公司係因透過先進的AI研究，推動中國軍事現代化，而被美國列入實體清單。算能科技則是因為向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰（Ascend）910B多晶片AI系統上相符，而被列入實體清單。

去年底美國商務部已將其他被視為華為「影子網絡」一部分的企業列入實體清單中；算能科技是中國比特幣挖礦商比特大陸（Bitmain）的子公司。

美國週三也緊縮可用於AI的半導體出口規則，新的規則將影響符合特定參數，且可用於AI的十四奈米或十六奈米製程或以下的晶片，受影響的公司包括台積電、三星電子和英特爾等晶片製造商。美國商務部表示，晶片製造商必須對客戶進行盡職調查，防止晶片被轉移到受出口管制的實體手上。

荷蘭政府也將從四月一日起針對用於半導體生產的幾種技術收緊出口規定；荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，新規預計不會對其業務產生額外影響。

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