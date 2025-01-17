對台有信心 9成美商願加碼投資

美國商會發布今年商業景氣調查，8成會員對台灣經濟有信心。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商會昨發布二○二五年商業景氣調查，高達八成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，其中二十三％「非常有信心」；七十七％樂觀看待未來三年台灣經濟，其中二十二％「非常有信心」；此外，有九成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或維持規模。

會員認同台灣經貿環境

美國商會理事長Dan Silver表示，這項調查是在美國大選後進行，大致上會員認同台灣是合適的經貿環境，具備戰略性的地理位置、是穩定的經濟體，也具有競爭力的領先優勢。

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有八十二％美商反映在台營運穩定或獲利增長，較上一年增加了十一個百分點。去年獲利最顯著的前三名依序是金融業、資通訊產業及酒店旅宿業；能源與基礎建設業則是兩樣情，其中三十八％表示獲利不佳，主因是嚴格的監管機制與在地化採購要求壓抑了營收成長。

金融、資通業 獲利顯著

展望未來，高達八十三％美商會員對公司未來一年營收成長表達信心，八十四％會員對未來三年營收成長樂觀看待；高達九成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模。

在台美商會員視為最要的國際協議中，BTA（雙邊貿易協定）再度居冠（七十四％），改善雙重課稅居次（七十一％），第三、四名分別是台美二十一世紀貿易倡議與跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP。

談及川普上任後擬加大對中國經貿壓力，有三十九％美商會員認為會對台灣經濟帶來正面影響，較二○二三年上升五個百分點；三十三％則認為對台灣經濟不利，少了一個百分點。

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