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自由日日Shoot》基市招手輝達又反四接 綠批謝國樑自相矛盾

2025/01/17 05:30

台電協和電廠更新改建計畫（四接）今召開環評初審會議，原定不出席的基隆市長謝國樑突表態將參加。（記者盧賢秀攝）台電協和電廠更新改建計畫（四接）今召開環評初審會議，原定不出席的基隆市長謝國樑突表態將參加。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台電協和電廠改建天然氣第四接收站今召開環評初審會議，基隆市政府原本由副市長邱佩琳代表出席，民團認為市長謝國樑「政治考量過多」，市府昨日急轉彎表示，為完整表達民意，並符合各方期待，謝國樑將出席環評會議；民進黨市議員則打臉謝國樑一再反覆，一邊向輝達招手、一邊反四接，擺明自相矛盾。

台電協和電廠更新改建計畫（四接），今召開環評初審會議。（記者盧賢秀攝）台電協和電廠更新改建計畫（四接），今召開環評初審會議。（記者盧賢秀攝）

謝國樑從去年就任兩週年受訪時就說，將循台中市的模式、由副市長代表出席。民團日前到基隆市政府喊話，要求謝國樑實踐承諾，參加四接環評初審會議，市府十四日仍確認由邱佩琳出席環評會議；民團因此表示失望，認為謝國樑過多政治考量。而謝國樑昨天卻政策轉彎。

市府發言人呂謦煒昨指出，四接環評初審會議，正反聲浪不斷湧現，市府各單位也彙整出市府的基本立場，不因任何人出席或不出席而有所不同；為完整表達市民心聲，符合基隆市民的期待，謝國樑決定出席環評會議。

議員：謝政策都需用電 勿讓基隆成為用電最末梢

民進黨市議員鄭文婷和張之豪表示，謝國樑才對用電大戶輝達招手，現在又要反對四接，實在是自相矛盾；而謝國樑的施政包括電動機車、染疫慰問金等都是反反覆覆，這也不令人意外。

民進黨市議員施偉政說，謝國樑在罷免前與民團如膠似漆，罷免後就把民團當免洗筷用完就丟，現在又撿回來洗一洗再用嗎？他希望謝國樑出席環評會議支持四接，基隆的建設包括電動巴士、電動機車、北五堵科技新市鎮和爭取輝達進駐都需要用電，希望謝國樑的決定，不要讓基隆成為用電的最末梢。

國民黨基隆市議員藍敏煌說，反對四接和對輝達招商毫不衝突，反而相輔相成，展現市府以環境永續與經濟發展並重的施政理念。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，原本不期待謝國樑出席環評會議，昨天突然確定他要出席，值得肯定，希望謝國樑能與公民團體一同表達對四接的疑慮，宣示協和電廠能轉型為再生能源電廠，才能爭取到AI產業進駐基隆。

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