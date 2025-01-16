美擴大晶片禁令 促台積三星嚴審客戶

美國計畫推出更多管制措施，阻止台積電等晶片製造商生產的先進晶片流入中國。圖為台積電 創新博物館展示電子晶圓的圖像。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國計畫推出更多管制措施，阻止台積電等晶片製造商生產的先進晶片流入中國，這是拜登政府在任期最後幾天推出的一系列措施之一環。知情人士透露，最新管制措施旨在鼓勵台積電、三星電子和英特爾等晶片製造商，仔細審查客戶並增加盡職調查。

拜登任期將屆再推新措施

美國準備推出新管制措施，主要因為最近有報導稱，台積電的先進晶片被其客戶秘密轉移到中國華為手中；華為因與中國解放軍關係密切，自二○一九年起就被美國列入出口管制黑名單。

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防華為等走後門取得晶片

新措施將限制十四或十六奈米以下製程，需美國政府許可才能向中國及其他國家銷售，該措施最快在美國時間十五日公布。美國急於阻止華為等中國科技大廠透過走後門方式取得先進晶片，新措施將鎖定台積電等全球最大晶片製造商，目標在於從源頭切斷供應。

拜登政府甫於十三日宣布，對先進AI（人工智慧）晶片實施全面性出口管制，新規定將全球分成三級，第一級包含台日韓等十八國，都不受限；第二級包括東南亞、中東等國，可取得的總晶片算力會被限制；第三級為中國、俄羅斯等國，禁止對其出口先進AI晶片，相關規定預定一年後生效。

中製智慧汽車 也禁入美國

美國商務部十四日也敲定了禁止中國製智慧汽車軟硬體進入美國市場的新規，不僅阻擋中國製汽車和卡車打入美國市場之路，也不讓其他國家生產但使用中國製軟硬體的汽車在美銷售。

業界預估，軟、硬體的禁令預計分於二○二七、二○二九年生效；該項禁令也禁止中國車企在美國道路上進行自動駕駛測試。

美國商務部另表示，目前正考慮對中國製無人機採取類似的管制行動。

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