從小咖到AI巨人 矽品一路力挺輝達

當輝達初創期還是一家小公司時，只有矽品像台積電是一路力挺。（中央社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳這趟來台，首個公開行程是前往日月光投控旗下的封測大廠矽品，而非日月光半導體，引起外界好奇。熟知內情的業界人士透露，當輝達初創期還是一家小公司時，只有矽品像台積電是一路力挺，如今輝達成為AI當紅炸子雞，矽品也成為輝達在CoWoS的重要協力供應商。

業界人士指出，輝達一九九三年創立後的頭幾年，當時GPU（繪圖處理器）大咖環伺，包括超微（AMD）、ATI等大廠都投產日月光半導體，小公司輝達轉與封測二哥矽品合作，矽品盡力供應封裝與測試技術、機台設備來服務輝達，到二○○○年初，輝達躍居矽品最大客戶，估計占輝達封裝外包金額高達七成以上，合作關係密切。

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二○一八年間，日月光正式合併矽品，輝達持續與矽品合作。業界人士表示，輝達與矽品有革命情感，儘管台積電跨足先進封裝領域，輝達在部分產能仍將矽品視為另一個不可或缺的合作夥伴，例如晶圓凸塊投產台積電，矽品也為輝達投資專有生產線，協助輝達分散產能供應風險。

因應AI發展趨勢，台積電搭配先進製程的先進封裝需求大增，持續大幅擴增CoWoS產能，自建新廠並罕見買面板舊廠改造，因擴產緩不濟急，為了加速產能供應，台積電將CoWoS後段的oS產能委外；業界指出，矽品占委外最大量，即來自黃仁勳親自向台積電董事長魏哲家提議，台積電並派一組專業人力協助矽品建置產能與技術指導，顯見輝達重視矽品的程度。

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