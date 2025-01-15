盤勢分析》跌深反彈 量縮結構偏空

群益期貨分析，台股昨日為跌深反彈格局。圖為示意圖。（資料照）

台股在歷經前天的重挫後，昨日內資進場搶短，由台積電（2330）穩盤，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）獲買盤進場點火，電子、金融與傳產股同步上揚，加權指數越走越高，終場靠著台積電拉尾盤，加權指數上漲309.19點，收在昨日最高22797.52點，收復半年線，不過成交量僅2732億元。

3大法人昨日合計賣超111.9億元，其中外資賣超129.9億元、投信買超47.9億元、自營商賣超29.9億元；外資台指期淨空單昨小減925口，累積外資台指期淨空單逾4.24萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊指出，融資近兩天大幅清洗，但23000點以上壓力重重，必須要看台積電法說會（2330）過後的表現，加權指數暫時在22500到23000點之間進行震盪機率相對較大，本週還要關注美國PPI數據以及CPI數據，建議過年之前，持股比例保持在4至5成左右，並以偏高殖利率股票為主；至於網通、無人機等受關稅戰影響較低的股票也可留意。

群益期貨分析，台股昨日為跌深反彈格局，盤中一路震盪拉抬，終場台股收復半年線，市場正關注台積電法說會，短線多空呈現觀望量縮態勢，在半年線進行拉鋸，目前台股量價結構偏空。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法