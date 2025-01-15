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年終投資防詐 券商公會提醒五訣竅

2025/01/15 05:30

（券商公會提供）（券商公會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕農曆新年將至，各行各業陸續發放年終獎金，許多民眾開始思考如何妥善運用，讓手上資金發揮最大效益。券商公會提醒，選擇合法且可靠的投資管道，才是確保資產安全的關鍵。

在網路資訊發達的時代，許多人會透過社群媒體自學財經知識，但若遇到標榜「穩賺不賠」、「短時間翻倍」或「低風險高獲利」的廣告，這些往往是詐騙集團慣用的話術。提醒民眾，「天下沒有白吃的午餐」，沒有任何投資能保證獲利，所以不要輕信來路不明的投資訊息，牢記「五不」，也就是不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，提高自身警覺，避免掉入詐騙陷阱。

近期發現有不少國際證券期貨業者，透過網路平台招攬國人投資外國有價證券、外匯、選擇權等金融商品。這些國外的機構未在台灣取得證照，不是政府核准的合法業者，當發生交易糾紛時，投資人的權益無法獲得保障。

券商公會呼籲民眾投資前應先對投資平台和商品的合法性進行查證。金管會已建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，可提供民眾查詢合法業者名單，該專區也列有非法業者態樣、詐騙類型、投資警示與宣導資料等，民眾投資前可上網查看參考，保障自身權益；也可以至證券商公會官網「非金管會核准之證券期貨業者及商品專區」及「國際投資警訊專區」，查詢相關非法業者警示及海外投資應注意事項。

民眾對接收的證券期貨訊息如有詐騙疑慮時，可撥打證券周邊單位共同設置之「證券期貨反詐騙諮詢專線（2737-3434）」尋求協助。最後，提醒民眾，證券投資要找國內合法證券商，財產安全才有保障。

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