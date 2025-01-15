3中企違法挖角竊資 被起訴

中國傾舉國之力發展半導體但成效不彰，持續透過違法登台挖角、竊資等奧步挖我牆腳。（取自網路）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國傾舉國之力發展半導體但成效不彰，持續透過違法登台挖角、竊資等奧步挖我牆腳；檢調去年查獲中國北方華創微電子裝備、北京嘉楠捷思信息技術、合肥聯睿微電子科技涉嫌未經許可在台招募人才從事業務活動，新竹地檢署偵辦後以違反兩岸人民關係條例提起公訴。

檢方調查，北方華創公司二○一六年在台違法從事半導體設備銷售與維修，為規避查緝，以國人王男名義於二○一九年購入台灣極淨公司，掩飾並擴大業務活動，二○二三年起更將北方華創台灣辦事處廿六名工程師轉至台灣極淨名下，北方華創則以「代理服務費用」名義支付極淨公司薪資及辦公室租金等費用。

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檢方並查出，國人陳男受北京嘉楠公司指示，於二○一七年設立崛智公司為在台運營據點，兩公司並簽訂「技術開發合同」，以名義上的技術開發掩護實際的業務活動。陳男自二○一八至二○二四年間招募人才組成研發團隊，利用北京嘉楠公司提供的VPN及遠端工作站，將晶片研發數據及技術成果直接儲存於嘉楠公司伺服器，嘉楠則以「技術服務費」名義匯款至崛智公司外幣帳戶，累積金額達一五四二萬餘美元，用於支付研發費用、薪資及公司營運資金。

另檢方調查，合肥聯睿公司從事藍芽晶片研發，透過國人呂男在台設立藍芯微電子與一家美商分公司，做為在台非法業務的延伸據點，從事人才招募、晶片研發設計及測試；呂男在二○二二年初因同一違法行為被查處並交保後，並未停止相關行為，反而設立一家美商台灣分公司（實際上未營運）掩飾藍芯犯行，繼續為聯睿進行非法業務活動。

新竹地檢署提醒，國內高科技產業及從業人員應謹慎防範中資企業可能採取的滲透手法，尤其在接觸背景不明的合作對象或招募行為時，務必審慎核實，避免因一時疏忽導致技術外流，危及國家利益。

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