台幣將取代人民幣 躍亞洲最佳融資貨幣

由於較低的利率和貨幣波動風險，新台幣快要取代人民幣，成為亞洲最佳套利交易所使用的融資貨幣。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，由於較低的利率和貨幣波動風險，新台幣已經快要取代人民幣，成為亞洲最佳套利交易（carry-trade）所使用的融資貨幣。

根據衡量風險調整後相對報酬率的夏普值（Sharpe ratio），借用新台幣投資於高收益替代品的策略，過去一個月在亞洲貨幣中報酬率第二高，僅次於人民幣。

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利率、波動風險低 獲青睞

分析師表示，新台幣可能很快就會取代人民幣，成為亞洲地區最受歡迎的套利交易工具，理由是北京當局支持人民幣的努力，可能會導致借貸成本大幅波動；相較之下，台灣央行可以採取更寬鬆的政策，因為新台幣的任何疲軟最終都會有利於其出口導向的經濟，並可吸引人工智慧主導的資本流入台灣股市。

彭博行業研究首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒表示：「與離岸人民幣一樣，新台幣一直是亞洲最好的融資貨幣之一，但因最近人民幣的干預風險帶來了更大的軋空機會，新台幣變得更具吸引力。」趙志軒指出，在亞洲其他地區，日圓正面臨升息週期，至於其他潛在融資貨幣，要麼做空成本更高，要麼波動性更高。

因應美國候任總統川普揚言提高關稅，預期中國人民銀行將加強捍衛其貨幣，人民幣做為套利交易融資來源的吸引力正在減弱。中國人行採取設定強勢參考匯率、抽離流動性和口頭警告等措施，使得離岸人民幣在過去一個月成為波動幅度第三大的亞洲貨幣。

與此同時，新台幣對美元匯率在本週跌破三十三元心理關卡，為近九年來首見後，新台幣做為套利交易融資來源變得更具吸引力。

匯豐銀行亞洲外匯研究部門主管周淑芬表示，隨著川普重返白宮，貿易情況更加嚴峻，美國聯準會（Fed）也不再那麼鴿派，新台幣將與該地區其他貨幣繼續同步貶值；儘管如此，由於基本面強勁，台灣經濟相對來說能很好地度過近期的匯率波動，央行採取激進貨幣干預措施的風險較低。

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