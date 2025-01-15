川普團隊提關稅策略 逐月調高2~5%

美國候任總統川普任命的經濟團隊正在討論逐月緩慢調高關稅，藉由漸進的方法以提高談判籌碼，同時協助避免通膨飆升。（彭博資料照）

藉漸進方式提高談判籌碼 並避免通膨飆升

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國候任總統川普任命的經濟團隊正在討論逐月緩慢調高關稅，藉由漸進的方法以提高談判籌碼，同時協助避免通膨飆升。但瑞銀全球經濟和策略研究部門主管卡普坦（Arend Kapteyn）認為，此一作法對處在對抗通膨最後一哩路的美國聯準會（Fed）將造成困擾。

瑞銀︰恐造成Fed抗通膨困擾

知情人士透露，川普經濟團隊的其中一個想法是，制定分階段的關稅，依賴《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）賦予的緊急行政權力，將關稅每個月增加二％到五％。

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這項提議仍處於初期階段，還未提交給川普。知情人士稱，參與這項討論的顧問包括財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）、白宮國家經濟委員會（NEC）準主任哈塞特（Kevin Hassett）和白宮經濟顧問委員會（CEA）提名人米蘭（Stephen Miran）。

川普大選期間揚言要對所有進口產品徵收十％至二十％關稅，對中國進口產品徵收六十％關稅。自川普去年十一月五日勝選後，媒體多次報導他將如何積極實施關稅，他本人還聲稱其中一篇報導是錯的。

這種不確定性導致投資人和企業只能猜測，週一稍早標普五○○指數跌破十一月五日川普勝選前的收盤價，隨後收復了跌勢。由於外界越來越擔心通膨將因可能的高關稅而持續頑固，投資人近期一直在拋售美債，這給股市和整體經濟帶來了阻力。

卡普坦週二在上海受訪則說，關稅是一次性的價格水準變化，一年後就會消失，如果關稅不夠大，就不會產生溢出效應，也不會出現第二輪通膨效應；但如果實施滾動關稅，有點像疫情大流行和俄烏戰爭的衝擊重演，接下來會經歷一次又一次的供應衝擊，Fed可能更難以因應。

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