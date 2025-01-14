301調查結果》中造船業不公平競爭 美擬啟動制裁

經過美國貿易代表署（USTR）數月調查後，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，據三名知悉美國貿易代表署（USTR）數月調查結果的消息人士透露，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。

美國貿易代表戴琪應美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）等五個工會的要求，去年四月根據一九七四年「貿易法」第三○一條款對中國啟動調查，該條款允許美國懲罰從事不可接受或不合理行為、或給美商業帶來負擔的其他國家。

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一名消息人士說，調查人員得出的結論是，中國以造船和海運業為目標，利用財政支持，對外國公司設置壁壘、強迫技術轉移、智慧財產權竊取及採購政策，使該國造船和海運業取得優勢；北京也嚴重人為壓低中國在海運、造船等領域的勞動成本。

調查顯示，在政府補貼的協助下，中國在規模一五○○億美元的全球造船業市占率，已從二○○○年約五％擴大至二○二三年的五十％以上，而曾占主導地位的美國造船業者，市占率已跌至一％以下，南韓和日本是第二和第三大造船國家。

這份報告為即將上任的川普政府打擊中國提供新的工具，並可能為工會所提對中國製船舶徵收關稅或港口費鋪路，這項措施可能在公共諮詢期結束後實施。

消息人士說，USTR將川普總統一月二十日上任前幾天發布調查報告。但專家指出，要重建曾充滿活力的美國造船和海運業，將需數十年時間和數百億美元資金，光靠關稅是不夠的。

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