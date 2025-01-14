晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

301調查結果》中造船業不公平競爭 美擬啟動制裁

2025/01/14 05:30

經過美國貿易代表署（USTR）數月調查後，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。（彭博資料照）經過美國貿易代表署（USTR）數月調查後，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，據三名知悉美國貿易代表署（USTR）數月調查結果的消息人士透露，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。

美國貿易代表戴琪應美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）等五個工會的要求，去年四月根據一九七四年「貿易法」第三○一條款對中國啟動調查，該條款允許美國懲罰從事不可接受或不合理行為、或給美商業帶來負擔的其他國家。

一名消息人士說，調查人員得出的結論是，中國以造船和海運業為目標，利用財政支持，對外國公司設置壁壘、強迫技術轉移、智慧財產權竊取及採購政策，使該國造船和海運業取得優勢；北京也嚴重人為壓低中國在海運、造船等領域的勞動成本。

調查顯示，在政府補貼的協助下，中國在規模一五○○億美元的全球造船業市占率，已從二○○○年約五％擴大至二○二三年的五十％以上，而曾占主導地位的美國造船業者，市占率已跌至一％以下，南韓和日本是第二和第三大造船國家。

這份報告為即將上任的川普政府打擊中國提供新的工具，並可能為工會所提對中國製船舶徵收關稅或港口費鋪路，這項措施可能在公共諮詢期結束後實施。

消息人士說，USTR將川普總統一月二十日上任前幾天發布調查報告。但專家指出，要重建曾充滿活力的美國造船和海運業，將需數十年時間和數百億美元資金，光靠關稅是不夠的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財