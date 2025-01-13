〈財經週報-投資趨勢〉氣候變遷時代的水資源與債信投資機會

自來水公司持續進行維修重建，主要透過債券市場融資，使企業成為債信投資的有力標的。（美聯社）

■賽達艾格特（Saida Eggerstedt）

水是未被充分重視的自然資源之一，對所有生產工廠和社區都至關重要。它的社會經濟和環境重要性怎麼強調也不為過。然而，負責任且有意識地用水、制定具體使用量、減少廢水以及將未使用的水如何回到大自然，尚未成為全球規範與共識。

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根據世界經濟論壇(World Economic Forum)）數據，到2030年，每年需要1,750億美元才能實現聯合國永續發展目標SDG 14（水生物）的具體目標。需要1,140億美元，才在同一時間範圍內實現聯合國永續發展目標6（清潔水和衛生設施）。這些令人咋舌的目建議要反饋在全球各國的重要議程，以解決水資源短缺問題，目前，水資源短缺問題影響著世界上至少50%的人口，每年至少有一個月處於高度缺水的情況下。

那麼，為什麼水事業對債信投資人來說可能是個難得的投資機會呢？有幾個令人信服的理由。首先，自來水公司持續參與正在進行的資本支出項目，包括嶄新措施和維修重建；這項支出主要透過債券市場融資，使企業成為債信投資的有力標的。

其次，著眼於債信投資人在水利工程融資中的地位，資產管理公司經常在制定治理和永續參數方面發揮關鍵作用。最後，水務公司對永續債券的使用正在增加，這些工具不僅提供了投資媒介，還促使投資人間接為環境保護和責任使用計畫做出貢獻。

為了解決與水資源永續性相關的問題，包括稀缺和管理，企業需要適應不斷變化的環境，以及政府為減輕氣溫上升的影響而製定的新法規。這些變化為債信市場帶來了威脅和機會。

作為投資人與公司合作的媒介，我們積極參與(Active Engagement)不僅僅是一種投資策略。它成為一個動態窗口，透過這個方是，可以探索潛在投資的整體運作方式，獲得洞察，從公司的營運和未來計劃到其中蘊含的潛在風險和機會。以下我們分享兩則案例是透過積極參與，做出改變。

案例研究一：與美國水務公司的雙贏

美國水務公司（AWW)，這是美國最大的公用供水和污水處理公司。該公司網站顯示，它為1,700多個社區提供安全可靠的水，為 14個州的350萬客戶提供服務。透過負擔得起的定價策略，旨在主要滿足住宅客戶的需求，將水成本保持在遠低於環保署 (EPA) 建議的家庭收入2%的指導水平。此措施直接符合SDGs目標6。

該公司的前瞻性思維方法也展現在其廣泛的節水措施中，其中包括洩漏檢測計劃和消費者教育活動。同時，該公司優先投資於基礎設施升級和再生能源的採用，大大幫助了水資源管理工作。

我們最近的參與涉及探索幾個環境、社會和治理主題。其中包括水質和資源管理、再生能源措施以及費率調整建議等主題。我們也討論了該公司在多個州的業務、針對全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS–某種污染物）的10億美元巨額支出，以及到2030年完全取代鉛材料的目標。

透過積極參與，我們作為投資者能夠及時了解美國水務公司等公司所採用的策略和措施，使我們能夠主動評估未來的績效和信譽。

案例研究 2：與英國一家自來水公司一起面對動盪

積極參與不僅僅強調正面的一面。以英國最大的水務公司為例，我們的積極參與揭露了與污染和監管罰款相關的問題。這些危險訊號導致我們決定在2023年退出這項債信投資，突顯了積極參與在識別和減輕投資風險方面的作用。

自從我們撤資以來，針對多家英國水務公司採取監管行動的新聞報導，進一步顯示出積極參與如何發現監管風險，為債信投資者提供了重要的見解。在這種背景下，永續發展目標14中概述的積極參與在維持環境永續性方面的作用變得更加重要。

積極參與不僅在識別這些風險方面發揮了至關重要的作用，而且還為投資者與被投資水務公司對話提供了途徑，並強調了改善治理和營運問題的必要性。

（作者為施羅德永續債信產品主管）

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