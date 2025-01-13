晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款 恐連7年下滑

2025/01/13 05:30

中國內部經濟復甦乏力及川普關稅戰威脅下，預期人民幣存款餘額將連7年下滑。（彭博）中國內部經濟復甦乏力及川普關稅戰威脅下，預期人民幣存款餘額將連7年下滑。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行將公布國銀人民幣存款餘額，在中國內部經濟復甦乏力、外有川普2.0將祭出關稅戰威脅下，預期人民幣存款餘額將連7年下滑。

根據央行統計，11月底國銀人民幣存款餘額為1,255.53億元，月增29.09億元，為連續2個月增加，央行表示，主要是有法人戶收回國外股權與貨款匯入，人民幣存款餘額是否已經落底，還要持續觀察。

國銀人民幣存款從2018年底跌破3,000億元後，已經連續6年衰退，2023年底降至1,307億元之後，2024年大致在1,200億元至1,300億元間起伏，近兩月雖然有回升，不過除非12月可以增加52億元，否則仍難扭轉人民幣逐年下滑趨勢。

尤其外界傳出美國新任總統川普上任後將宣布國家進入緊急情況，為徵收關稅鋪路，中國首當其衝，人民幣匯價在2025年第一週已貶破7.3兌1美元關卡，市場普遍看壞人民幣後市，加上中國為了救市，貨幣政策維持寬鬆，在雙率不振下，人民幣存款吸引力日漸消退。

去年前11月 僑外投資金額 衰減3成

另，經濟部本週將公布去年僑外投資情況。根據經濟部投審司統計，2024年1至11月核准僑外投資件數為2,064件，較前一年同期減少1.81%；投資金額72.54億年減32.78%，主因2023年比較基期相對較高所致。

新南向國家來台投資件數為600件、年減1.48%，投資金額4.36億美元、年減82.70%；中資來台投資件數34件，則年增41.67%；投資金額2.97億美元、年增983.80%，主要是核准鴻海集團旗下的中資投資人新加坡商鴻運科技以台幣90億元增加台灣分公司營運資金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財