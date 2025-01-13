〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款 恐連7年下滑

中國內部經濟復甦乏力及川普關稅戰威脅下，預期人民幣存款餘額將連7年下滑。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行將公布國銀人民幣存款餘額，在中國內部經濟復甦乏力、外有川普2.0將祭出關稅戰威脅下，預期人民幣存款餘額將連7年下滑。

根據央行統計，11月底國銀人民幣存款餘額為1,255.53億元，月增29.09億元，為連續2個月增加，央行表示，主要是有法人戶收回國外股權與貨款匯入，人民幣存款餘額是否已經落底，還要持續觀察。

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國銀人民幣存款從2018年底跌破3,000億元後，已經連續6年衰退，2023年底降至1,307億元之後，2024年大致在1,200億元至1,300億元間起伏，近兩月雖然有回升，不過除非12月可以增加52億元，否則仍難扭轉人民幣逐年下滑趨勢。

尤其外界傳出美國新任總統川普上任後將宣布國家進入緊急情況，為徵收關稅鋪路，中國首當其衝，人民幣匯價在2025年第一週已貶破7.3兌1美元關卡，市場普遍看壞人民幣後市，加上中國為了救市，貨幣政策維持寬鬆，在雙率不振下，人民幣存款吸引力日漸消退。

去年前11月 僑外投資金額 衰減3成

另，經濟部本週將公布去年僑外投資情況。根據經濟部投審司統計，2024年1至11月核准僑外投資件數為2,064件，較前一年同期減少1.81%；投資金額72.54億年減32.78%，主因2023年比較基期相對較高所致。

新南向國家來台投資件數為600件、年減1.48%，投資金額4.36億美元、年減82.70%；中資來台投資件數34件，則年增41.67%；投資金額2.97億美元、年增983.80%，主要是核准鴻海集團旗下的中資投資人新加坡商鴻運科技以台幣90億元增加台灣分公司營運資金。

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