〈財經週報-無人機產業〉全球無人機排除紅鏈 台廠AI先機再添柴火

無人機應用場域非常廣泛，也可看出MIT無人機製造實力。（資料照）

記者方韋傑／／專題報導

2024年無人機市場產值分佈

輝達執行長黃仁勳去年底將無人機視為一種可量產的AI機器人，帶動相關類股漲聲響起。事實上，早在AI題材尚未受到關注之前，台系供應鏈就已致力於提升零組件自製率，隨著今年人工智慧演算法進一步導入無人機在農業、商業、軍火工業、消費性產業的應用，以及世界主要經濟體排除紅鏈的浪潮催化之下，將有助於台灣業者更加搶進非中市場的占有率。

消費性無人機 年均複合成長率8%

研調機構Valuates Reports觀察，全球消費性無人機市場規模約為71億美元（約新台幣2,327億元），預估2030年將成長至121.6億美元（約新台幣3,985億元），年均複合成長率約8%。調查發現，購買管道也成為推動無人機市場規模快速成長的重要原因。由於疫後更為便利的網路購物與精準行銷，加上具備競爭力的價格和促銷優惠，帶動產業鏈蓬勃發展。

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值得關注的是，如今各種智慧化平台所使用到的高效能運算、演算法模型，未來皆可望與無人機強化串接程度，進一步實現黃仁勳將其視為一種AI機器人的想法。由此可見，無人機在智慧城市、智慧交通、智慧製造，乃至於教育、醫療等尚待開發的應用場域，背後所需的AI分析、監測與管理等軟體系統，成長潛力將可望超越硬體產值增幅，且這還不包括費用高昂的智慧化軍用無人機系統。

紅鏈被排除 台廠機會很大

部分台廠認為，過去在紅色供應鏈領取中方補貼、削價競爭下，就算在特定領域投入大量研發資源，最終獲得的回報仍將大打折扣，但由於中方近年加強政治與經貿外交的掛勾力道，引發全球民主陣營國家不滿，基於資安、AI主權等考量，逐漸在新興科技的發展道路上將紅鏈排除在外，「是台灣廠商很大的機會」。

從台鏈的角度來看，除了AI之外，還有許多與無人機相互鏈結的產業，都能夠在2025年進一步彰顯「台灣是全球產業好夥伴」，如光學感測元件、5G毫米波通訊、低軌衛星與整機組裝等範疇。特別是美國總統川普在新一屆任期內，預計將對中國加強實施關稅政策，產業大老看好終端客戶在權衡考量之下，台灣供應商還是具備利大於弊的市場競爭力，能快速、靈活因應各種挑戰。

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