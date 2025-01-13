前途無亮 中國公債殖利率頻破底

滬深三百指數今年以來已跌逾5％，MSCI中國指數則從近期高點跌逾20％，落入熊市。（彭博資料照）

分析師憂陷入數十年經濟衰退 投資悲觀情緒加劇

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國媒體《商業內幕》報導，儘管中國去年九月開始推出一系列刺激措施，但近幾週中國公債殖利率跌至空前低點，甚至低於新冠疫情期間與二○○八年全球金融危機的水準，讓投資人的悲觀情緒加劇，一些分析師憂心中國恐陷入數十年的經濟衰退。

10年期與美債利差300個基點

報導指出，中國兩年期公債殖利率接近跌破一％，而十年期公債殖利率首度跌破一．六％，與美債殖利率差距三百個基點（三個百分點）；中國三十年公債殖利率也首次低於日本公債殖利率。

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中國公債殖利率全面暴跌，讓分析師憂心中國經濟恐遭遇數年的向下螺旋。一些分析師認為此局面如同日本「失落的三十年」，一九九○年日本的股市與房地產泡沫破裂後，經濟急速放緩。

在失落的年代，長期通貨緊縮阻礙了日本的經濟發展，企業與家庭尋求減少債務、增加儲蓄，壓抑了經濟活動。截至一九九二年中，日經平均指數從一九八○年代晚期的最高點跌掉六十％。日本在大力推出各種刺激措施後，近年才開始顯現經濟復甦跡象。

報導表示，如今中國面臨類似問題；如同日本，中國面臨房地產業嚴重疲軟，同時還有消費低迷、政府及民間部門債台高築等問題。

高盛分析師說，為了避免「日本化」，中國決策者須祭出更強有力手段，以扭轉經濟軌道，中國的通縮趨勢「凸顯決策者採取更強力、果斷行動的重要性，以緩解金融狀況、合理化供應，並提振需求，如此才有望打破被廣泛認為是日本失落年代罪魁禍首的惡性循環」。

儘管北京自去年九月以來推出一系列刺激措施，但公債殖利率仍大幅下挫，且今年股市幾乎創近十年來最糟開局，滬深三百指數今年以來已跌逾五％，MSCI中國指數則從近期高點跌逾二十％，落入熊市。

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